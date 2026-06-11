Intervenida la vía en La Grovana de San Cristóbal

Foto: Alcaldía Local de San Cristóbal

La Alcaldía Local de San Cristóbal adelantó una importante intervención de mejoramiento vial en el barrio La Grovana, un sector donde la comunidad había solicitado durante casi 40 años atrás la recuperación de este acceso debido al deterioro del terreno y las dificultades de movilidad que enfrentaban sus habitantes.

Los trabajos permitieron transformar un espacio que anteriormente presentaba condiciones complejas para el tránsito peatonal. Con apoyo de maquinaria amarilla se realizaron labores de adecuación, recuperación del terreno y retiro de material, mejorando la seguridad vial y las condiciones del entorno.

Para los habitantes, esta obra representa mucho más que una intervención física: significa recuperar tranquilidad, accesibilidad y dignidad para quienes diariamente recorren estas calles, especialmente los adultos mayores que por años enfrentaron barreras para movilizarse.

“Esta es una de las entradas principales de nuestro barrio. Aquí viven muchos adultos mayores y antes, cuando llovía, esto se convertía en un barrial; caminar era difícil y algunos vecinos tenían problemas para salir de sus viviendas por las condiciones del terreno”, manifestó una integrante de la comunidad.

La recuperación de este punto permitirá que los vecinos puedan desplazarse con mayor seguridad, fortalecerá la apropiación del espacio y aportará al bienestar de las familias del sector.

“Los adultos mayores ahora van a tener más posibilidades de salir, caminar y compartir en el barrio. Esta intervención también mejora la seguridad y cambia la imagen del sector”, agregó la comunidad.

La Junta de Acción Comunal y los residentes resaltaron que esta era una necesidad que venían gestionando desde hace varios años, agradeciendo que finalmente se lograra materializar una solución esperada por la comunidad.

Desde la Alcaldía Local de San Cristóbal seguimos llegando a los territorios con acciones que construyen bienestar, recuperan espacios y mejoran la calidad de vida de nuestra gente.