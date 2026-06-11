-Dólar TRM: $ 3,513.54 (vigente 12 de junio)

-Euro $ 4,090.70

-Bitcoin US$ 63.335,40

Tasa de Interés

-DTF: 9,93%

-UVR: $ 413,35

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,05

-Petróleo Brent US$ 86,05

-Oro-Compra Banco de la República $ 454.429,03