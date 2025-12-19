Petro, acompañado por representantes diplomaticos, puso en marcha en Nariño los Grupos Comunitarios de Apoyo a la Erradicación de cultivos de uso ilícito

–El presidente Gustavo Petro puso en marcha este viernes en la vereda Pumbí, del municipio de Roberto Payán, Nariño, los Grupos Comunitarios de Apoyo a la Erradicación de Cultivos de Uso Ilícito, una estrategia del Gobierno nacional orientada a fortalecer el papel de las comunidades rurales en la sustitución voluntaria y sostenible de economías ilegales en territorios históricamente afectados por el narcotráfico.

Estoy en Roberto Payán, Nariño, río Patía. Aquí traje a varios diplomáticos del.mundo, incluído EEUU, quiero que observen de primera mano, el corazón de una de la zonas cocaineras más grandes del mundo y cómo funciona nuestro programa de sustitución de cultivos. Cómo es que… pic.twitter.com/rCpGTxhmVO — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 19, 2025

En Pumbí el jefe del Estado dio el primer paso para que este territorio, históricamente olvidado, avance hacia la erradicación y sustitución de la coca, con el respaldo del Gobierno. La iniciativa busca acelerar la erradicación manual de cultivos de uso ilícito mediante el trabajo colectivo. Mientras una persona puede tardar hasta un mes en erradicar una hectárea de manera individual, la labor organizada de los grupos comunitarios permitiría completar el proceso en un solo día, incrementando la eficiencia y reduciendo los riesgos para las familias campesinas.

“Si el campesinado prioriza el cacao sobre la hoja de coca, aquí tenemos un éxito y hasta ahora, en lo que va del programa, puedo decir que tenemos un éxito. Si este programa garantiza quitar la hoja de coca y construir comunidades de Paz, productivas y prósperas, y ustedes nos… pic.twitter.com/RHfvy4GoF6 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) December 19, 2025

En la inauguración de los grupos comunitarios de apoyo a la erradicación de cultivos de uso ilícito, el primer mandatario dejó claro que la prioridad del Gobierno es garantizar la vida y la tranquilidad de las familias.

El jefe del Estado señaló que cuando existen alternativas económicas estables que protegen la vida, las comunidades las prefieren frente a la violencia asociada a las economías ilegales.

¡Es oficial! ? Pumbí, Nariño, inicia la erradicación comunitaria de cultivos de uso ilícito. El Presidente @PetroGustavo da el primer paso para que este territorio, históricamente olvidado, avance hacia la erradicación y sustitución de la coca, con el respaldo de un Gobierno… pic.twitter.com/MrvHJVrTg6 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) December 19, 2025

El presidente Petro explicó que las cifras de satélite de la Policía muestran que desde 2013 comenzó un incremento “muy vertiginoso de cultivos de hoja de coca”, alcanzando su punto máximo en el Gobierno anterior con 230 mil hectáreas.

“Este año ya las cifras comienzan abajar. Van 26.000 hectáreas en proceso de sustitución con miles de familias inscritas. Pero si se le da título al campesinado, el campesino va a sentir que es poseedor de esa tierra y empieza a sembrar café, cacao, coco”.

El mandatario colombiano concluyó que en esta región “vamos a empezar un proceso progresista de la comunidad, económicamente hablando, y no vamos a tener de nuevo jóvenes negros matando jóvenes negros”.

Al respecto, hizo un llamado a la comunidad para que aproveche su cercanía con el mar Pacífico para conectarse al mundo y exportar productos agrícolas, formuló el presidente Gustavo Petro.

Dijo que el aporte de su Gobierno será la transformación de este territorio “que hoy está, más o menos, en el ojo del huracán”.

Al referirse a los avances que ha tenido el programa de sustitución de economías ilícitas por economía lícita, sostuvo:

“El tiempo de trabajo que dedica el campesino a sembrar cacao, café, etc., no le va a dar para volver a sembrar hoja de coca. Si prioriza el cacao sobre la hoja de coca, aquí tenemos un éxito. Y hasta ahora, en lo que va del programa, puedo decir que tenemos un éxito que no lo conoce el mundo, y este Gobierno quiere ver el mundo”.

En este sentido, recordó que a esta región ha invitado a diplomáticos que están en Colombia, de Europa, España, Bélgica y los Estados Unidos, “una delegación suficiente para ver y después analizar si esto es bueno o esto fracasa”.

El jefe de Estado reconoció que aún hay obstáculos que han impedido una mayor transformación de este territorio por falta de vías de acceso y una salida al mar para la exportación de productos agrícolas.

“¿Cómo se entiende que Cauca tenga la capital, Popayán, que viene de la época española, y no tenga una carretera? Es la única capital de departamento que no tiene una carretera a su mar departamental”.

Agregó que el mar está cerca y permite conectar a Roberto Payán con Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, Rusia y el resto del mundo. Pero cuestionó: “¿Quién se atreve a venir aquí a hacer la carretera?”.

El mandatario sostuvo que “el Ejército colombiano tiene que estar dispuesto también a hacer las obras públicas necesarias en el territorio, estratégicas, que ayuden a cambiar la vocación del territorio. En Catatumbo es una carretera, aquí será el puerto, el acceso al mar, incluso hay que pensarlo para Tumaco: cómo exportar en barco nuestro cacao, nuestro café, ojalá chocolate”, insistió.

De otro lado, en su intervención, el jefe del Estado se refirió a dos ataques de grupos armados que se presentaron en días recientes, uno de las autodenominadas Disidencias de las Farc contra la población de Buenos Aires (Cauca), y otro del ELN contra una base militar en Aguachica (Cesar), donde asesinaron a siete soldados.

Según el mandatario, en ambos casos de trata de “muerte entre colombianos. Ahí no muere ningún extranjero, que yo sepa. Colombianos de lado y lado, por codicia”.

A continuación aludió a las críticas que por este motivo recibió el proyecto de Paz Total, y afirmó: “Se nos dice que en esos dos eventos fracasó la paz. La paz nunca fracasa; lo que debe fracasar es la guerra”. Y al respecto se preguntó: “¿Cómo hacer la paz, cuando los grupos se matan por codicia?”.

También puso de presente que ahí mismo, en Nariño, “hay un grupo que ha decidido dejar armas”, en referencia a Los Comuneros del Sur, agrupación que se escindió del ELN.

“Si deja las armas –dijo- si ayuda a sustituir los cultivos, si abandona la violencia, es positivo para la sociedad colombiana”. Aludiendo precisamente a la erradicación de cultivos ilícitos, el presidente Petro consideró que “si sus integrantes entran a una cooperativa de producción o si ingresan a una universidad, eso es más positivo para la comunidad. Que jamás un joven se mate con otro joven”.

De otro lado, informó que “ya van 26 mil hectáreas en proceso de sustitución (de cultivos ilícitos), con miles de familias inscritas”, y se trata de territorios que “no se pueden transformar contra la gente. La simple foto de un campesino arrancando la raíz de la mata de coca es un cambio histórico”.