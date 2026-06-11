Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este viernes 12 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este viernes 12 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Viernes 12 de junio de 2026

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Engativá

Palo Blanco, El Laurel y Bonanza.

De la calle 63 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 72.

09:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Álamos.

De la calle 63 a la calle 68, entre carrera 86 a la carrera 96.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red de acueducto

Ferias Occidental

De la calle 72 a la calle 80, entre carrera 69H a la carrera 70.

09:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Engativá

Bonanza, Las Ferias, Palo Blanco, Alejandría, Marcela, Cami Las Ferias y Compensar Calle 80.

De la calle 72A a la calle 80, entre carrera 72 a la avenida carrera 68.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.