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    Resultados de las loterías y chances de este jueves 11 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 11 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5690 – La 5ta 3 – Tarde 6388 – La 5ta 7

    Culona
    Día 6545 – Noche

    Astro Sol
    4810 – Signo Géminis

    Pijao de Oro
    2759 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 7252 – La 5ta 2 – Noche 5866 – Toro

    Chontico
    Día 8746 – La 5ta 5 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1347 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 5326 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 498 – Noche

    Play Four
    Día 6160 – Noche

    Samán
    Día 5047

    Caribeña
    Día 9736 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 0858 – La 5ta 0 – Noche

    Fantástica
    Día 3480 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7699 – La 5ta 8 – Tarde 4511 – La 5ta 7

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