Resultados de las loterías y chances de este jueves 11 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 11 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5690 – La 5ta 3 – Tarde 6388 – La 5ta 7
Culona
Día 6545 – Noche
Astro Sol
4810 – Signo Géminis
Pijao de Oro
2759 – La 5ta 3
Paisita
Día 7252 – La 5ta 2 – Noche 5866 – Toro
Chontico
Día 8746 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 1347 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 5326 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 498 – Noche
Play Four
Día 6160 – Noche
Samán
Día 5047
Caribeña
Día 9736 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 0858 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 3480 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 7699 – La 5ta 8 – Tarde 4511 – La 5ta 7