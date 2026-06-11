Jardín Botánico de Bogotá fortaleció el arbolado de 10 localidades del Distrito

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) fortaleció el arbolado de las localidades de Bosa, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, La Candelaria, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito y Usme como parte de las actividades de la Semana Ambiental celebrada por la entidad durante la primera semana de junio de 2026.

Las intervenciones, lideradas por la Subdirección Técnica Operativa del JBB, incluyeron plantaciones y replantes de 296 árboles y arbustos, recuperación de jardineras y acciones de educación ambiental con la comunidad.

El Tunal, parque metropolitano de Tunjuelito que está en proceso de cocreación para convertirse en Bosque Urbano, recibió 56 árboles y arbustos de especies como palma de cera, cariseco, cayeno, mermelada, guayabo del Perú, arrayán, pichuelo, chicalá amarillo, yarumo, pino romerón y rama negra. El evento contó con la participación de deportistas, habitantes, la Defensa Civil Colombiana, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

En Curubital, vereda de la ruralidad de Usme, se plantaron 66 árboles nativos del bosque altoandino y del subpáramo. En Fontibón, la fiesta verde del JBB llegó al parque Bosque de Hayuelos con 24 árboles y arbustos.

Para el caso de Suba, se plantaron 51 chicalás rosados, yarumos, fucsias, rama negras, pichuelos, guayacanes de Manizales y manos de oso en la franja de control ambiental de la calle 153 entre las carreras 56 y 58c. En el parque Iberia se replantaron 15 árboles y arbustos de especies como sietecueros, leandra, árbol del té, guayabo del perú y rafiolepis.

El Recreo, un parque estructurante de la localidad de Bosa, se pintó de verde con 72 nuevos tesoros botánicos que prestarán diversos servicios ecosistémicos (cedrillo, nogal, mangle de tierra fría, abutilón, chocho, salvia y polígala). Por su parte, en el parque El Tintal de Kennedy se hicieron tres replantes (palma Fénix, eucalipto pomarroso y guayacán de Manizales).

Asimismo, el equipo de destoconado de la Subdirección Técnica Operativa plantó nueve árboles en zonas del espacio público de las localidades de La Candelaria, Engativá, Chapinero y Teusaquillo, nuevas coberturas arbóreas que serán cuidadas por la comunidad.

Nuevas jardineras

En la Primavera del Tintal, un barrio de la localidad de Kennedy, se recuperaron 200 metros cuadrados de jardinería. En la Cofradía II sector, parque de la localidad de Fontibón que es recuperado a través de Tejidos Urbanos, el JBB le dio vida a un nuevo jardín para los polinizadores con 10 árboles de cinco especies nativas.

En la avenida El Rincón-Tabor, corredor vial de la localidad de Suba, varias entidades del Distrito y ciudadanos se unieron para instalar 17 letreros de cuidado en algunas de las jardineras y embellecer sitios del inmobiliario como postes y bancas.

En Ciudad Salitre Oriental, barrio de la localidad de Teusaquillo, la Veeduría Ambiental y el Jardín Botánico se reunieron en el Grand Hyatt para inaugurar la Virgen de la Vida, un jardín biodiverso y polinizador.