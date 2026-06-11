Medellín-Bogotá-San Andrés: la ruta que usó una pareja para mover 33 kg de marihuana

Foto: Policía de Bogotá

En Bogotá, la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes no para. La Policía de Bogotá, a través de la Estación de Policía Aeropuerto, logró la captura de dos personas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este resultado operativo se dio durante las actividades diarias de registro y control que se adelantan en el aeropuerto. Al verificar el equipaje de los vuelos nacionales, los uniformados evidenciaron irregularidades en dos maletas de bodega.

Inmediatamente, ubicaron a los propietarios de los equipajes e inspeccionaron su contenido, en el cual descubrieron 60 paquetes vinipelados con una sustancia que, por sus características y olor, se asemeja a la marihuana. El paquete tenía un peso cercano a los 33 kilogramos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la pareja habría transportado estupefaciente por vía terrestre desde Medellín y pretendía abordar un vuelo con destino a San Andrés.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente. Con este resultado, la Policía en la Estación de Policía Aeropuerto ha logrado incautar 564 kilogramos de marihuana en lo corrido del 2026.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.