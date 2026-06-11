Petro urgió al Consejo de Seguridad de la ONU regular la inteligencia artificial, atender la crisis climática y la eliminación de las armas nucleares

–Ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado este miércoles a la comunidad internacional para avanzar hacia una regulación global, pública y democrática de la inteligencia artificial (IA) y adoptar medidas urgentes frente a la crisis climática, fenómenos que calificó como dos de las principales amenazas para la humanidad.

El jefe de Estado, quien presidió la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, advirtió que la falta de control sobre el desarrollo de la inteligencia artificial puede conducir a escenarios de mayor desigualdad, manipulación social y conflictos globales. En ese sentido, propuso la construcción de un tratado internacional que permita regular esta tecnología y evitar que quede concentrada en manos de unos pocos intereses privados.

“La inteligencia artificial no puede ser manejada por cinco intereses de individuos privados, sean estadounidenses, chinos o de cualquier nacionalidad; tiene que ser regulada globalmente”, afirmó el jefe de Estado ante los miembros del organismo multilateral.

Asimismo, alertó que la inteligencia artificial, sin regulación, conlleva a una desigualdad social, a distorsionar la verdad y desinformar a la opinión pública.

“Hoy la inteligencia artificial es un oligopolio privado, y ha producido la competencia entre Estados Unidos y China”, dijo el mandatario y agrego: “Es el comienzo de una nueva desigualdad social dentro de la humanidad económica. A Colombia no se le permite, ya lo probé en mi Gobierno: fuerzas saboteando durante cuatro años una infraestructura de inteligencia artificial en mi propio país”.

El mandatario sostuvo que la negación de la evidencia científica, tanto en materia de inteligencia artificial como de cambio climático, está llevando al mundo hacia escenarios de creciente inestabilidad. Por eso, instó al Consejo de Seguridad a actuar en ambos frentes de manera simultánea.

Con relación a la crisis climática, el presidente Petro reiteró que la dependencia mundial de los hidrocarburos y la disputa por recursos energéticos continúan alimentando conflictos armados y crisis humanitarias.

“El consumo generalizado de hidrocarburos por codicia y la inteligencia artificial en manos privadas son los dos hechos que pueden acabar con la humanidad, dependiendo de las decisiones que tomemos”, dijo el mandatario.

De la misma manera, el jefe de Estado dijo que la situación de conflicto en Oriente Medio tiene que ver “con la existencia de petróleo y de armas nucleares”.

“Esa situación tiene que ver con una evasión de una política que debe ser agenda del mundo, de la humanidad, que es la descarbonización rápida del mundo y la regulación global y pública artificial”, subrayó.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro planteó la necesidad de retomar un plan internacional para la eliminación de las armas nucleares y cuestionó el uso de bloqueos económicos como mecanismos de presión contra distintos países.

El mandatario se refirió al tema durante una rueda de prensa, al término de las primeras sesiones del debate abierto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, liderado por Colombia, sobre la búsqueda de una paz duradera en el Oriente Medio.

El jefe de Estado precisó que Colombia está impulsando “la necesidad, tema no discutido aún, de un plan que ya existía antes sobre eliminación de armas nucleares», y recalcó que este esfuerzo debe aplicarse de manera universal.

“No se trata de eliminarlas de un país y preservarlas en otro, sino de quitar una gran extorsión que desde el dinero se hace con armas nucleares, con misiles, con bloqueos en cualquier país, en cualquier parte del mundo», afirmó.

Durante su intervención, el mandatario cuestionó las sanciones y bloqueos que afectan a varios países. “Hablé de los bloqueos que hoy realmente tienen Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Irán», indicó.

Asimismo, hizo referencia a América Latina y sostuvo que “Venezuela aún sigue bloqueada». Pidió que “también a Cuba se le quite su bloqueo».

El presidente de Colombia reiteró que la búsqueda de soluciones a los conflictos internacionales debe orientarse hacia la paz, el diálogo y la protección de la vida, principios que, según afirmó, han guiado la política exterior de su Gobierno.

Colombia ejercerá la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante un mes. En esta función, el país liderará las reuniones formales e informales del órgano, coordinará su programa de trabajo mensual y promoverá una agenda centrada en la paz, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional.