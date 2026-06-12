Bogotá realizará tres jornadas de adopción de animales de compañía durante junio

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a toda la ciudadanía a participar de tres nuevas jornadas de adopción de perros y gatos durante junio de 2026.

En cada una de estos encuentros, las personas participantes encontrarán animales de compañía rescatados de difíciles circunstancias como tenencia irresponsable o por casos de maltrato. Muchos de ellos fueron dejados a su suerte en las calles del Distrito, otros sometidos a violencia y algunos encontrados en peligro inminente de muerte tras ser atacados o atropellados.

Las jornadas lideradas por el IDPYBA se llevarán a cabo en las fechas y lugares descritos a continuación:

Sábado 13 de junio en el Centro Canino de la Cruz Roja (carrera 60 # 63 – 81 en la localidad de Barrios Unidos) desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., ubicado frente al Parque Deportivo Salitre y a una cuadra al sur de la Plaza de los Artesanos.

Domingo 14 de junio en el Centro Comercial Ciudad Tunal, ubicado en la calle 47B Sur # 24B – 33 en la localidad de Tunjuelito, desde las 11:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Durante este espacio los animales disfrutarán de una pista de ´agility´ y una piscina de pelotas para jugar mientras esperan una segunda oportunidad.

Sábado 20 de junio en Theatrón de Película, ubicado en la Calle 58 Bis #10-32, barrio Chapinero, desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

En la siguiente publicación de Instagram, descubre por qué Bogotá celebra con emoción cada vez que una familia interespecie adopta un animal de compañía rescatado por el Distrito:

Requisitos para adoptar un animal de compañía en Bogotá

Para realizar un proceso de adopción exitoso es importante que las y los ciudadanos cumplan los siguientes requisitos:

El adoptante y su familia deben estar completamente seguros de la decisión que van a tomar pues adoptar es ¡para toda la vida!

Por eso, antes de pensar en la adopción, es necesario tener certeza de que él o los tenedores responsables del animal, contarán con el tiempo y recursos necesarios para su cuidado y bienestar, además de la paciencia y dedicación para llevar el proceso de adaptación al nuevo hogar.

Debes ser mayor de edad y tener consigo una fotocopia del documento de identidad y otra de un recibo de servicio público. Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

Es importante disponer del tiempo para conocer al animal de compañía, desarrollar la entrevista con el equipo de Adopciones y diligenciar la documentación.

En el caso de los perros, es necesario tener una pechera adecuada con su traílla y si es un canino de manejo especial, debe ir con un bozal de canasta. En el caso de los gatos, se debe contar con guacales o morrales especiales para su transporte; estos serán los únicos elementos autorizados para llevar al animal pues no se hará la entrega a adoptantes que lleven bolsas, mochilas, canastas, cajas u otro elemento similar.

¿Cuáles son los beneficios de adoptar con el IDPYBA?

Los animales de compañía del Programa de Adopciones y Hogares de Paso del Instituto se entregan esterilizados, desparasitados, con microchip y con el esquema de vacunación al día. Además, han pasado por un proceso de rehabilitación física y recuperación emocional específica, con el equipo de médicos veterinarios y de comportamiento para así lograr que sean felices durante el resto de su vida con su nueva familia.

Como cada animal es diferente, el equipo de Adopciones estará pendiente en todo el proceso de adaptación al hogar, llevando un seguimiento y estando atento ante cualquier inquietud que tengan los nuevos tenedores responsables.

Todos los días puedes adoptar en el IDPYBA

La Unidad de Cuidado Animal (UCA) atiende permanentemente el Programa de Adopciones y Hogares de paso de martes a domingo, incluyendo festivos desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en la Cra. 106A # 67 – 02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.