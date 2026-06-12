Niño Guerrero, cabecilla del Tren de Aragua, fue abatido en operación conjunta de EE.UU y Venezuela

–(Imagen captura de video). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que el Comando Sur (SOUTHCOM), bajo sus órdenes, ha eliminado al líder de la organización criminal Tren de Aragua (TDA).

«Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder de Tren de Aragua», escribió Trump en Truth Social.

El mandatario destacó que la operación se coordinó estrechamente con Venezuela y aseguró que, como resultado de sus acciones, «los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar».

Trump calificó la organización criminal como «una de las más sanguinarias del planeta» y recordó que al inicio de su administración designó al grupo como organización terrorista extranjera y deportó a miles de criminales.

‘Niño Guerrero’ era el maleante más buscado en Venezuela, e incluso pasó a engrosar la lista de delincuentes solicitados por las autoridades de EE.UU.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP ?? pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

TRADUCCIÓN:

Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren De Aragua, una de las organizaciones terroristas más sedientas de sangre del planeta Tierra. Antes de regresar al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y brindar justicia a las familias de aquellos a quienes masacraron, incluida la preciosa Jocelyn Nungaray, de 12 años, Laken Reilly, de 22 años, y otras innumerables almas hermosas. Con esta acción, el ejército de los Estados Unidos ha traído represalias para ellos, sus familias y sus seres queridos. Al principio de mi administración,Cumplí mi promesa de designar a Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los Cárteles, que durante mucho tiempo han estado librando una guerra contra nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva. Esta acción fue coordinada estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien. Como resultado, los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos crueles asesinos y capos de la droga en cualquier momento y en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, donde pertenecen. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA! Presidente DONALD J. TRUMPMientras que los líderes débiles dejaron a Estados Unidos indefenso y a la defensiva. Esta acción fue coordinada estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien. Como resultado, los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos crueles asesinos y capos de la droga en cualquier momento y en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, donde pertenecen. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA! Presidente DONALD J. TRUMPMientras que los líderes débiles dejaron a Estados Unidos indefenso y a la defensiva. Esta acción fue coordinada estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien. Como resultado, los terroristas de Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos crueles asesinos y capos de la droga en cualquier momento y en cualquier lugar, y los enviaremos a las profundidades del infierno, donde pertenecen. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA! Presidente DONALD J. TRUMP¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA! Presidente DONALD J. TRUMP¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA! Presidente DONALD J. TRUMP

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El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, proporcionó detalles sobre el ataque contra el grupo delictivo Tren de Aragua (TdA), anunciado previamente por el presidente Donald Trump.

Señaló que el operativo se llevó a cabo a principios de esta semana contra «un complejo del Tren de Aragua en Venezuela» en plena colaboración con las fuerzas de seguridad del país latinoamericano. «Se confirmó la muerte del fundador y líder del TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, durante el ataque», detalló.

Según Hegseth, «esta operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio». Asimismo, señaló que Washington continuará trabajando estrechamente con sus socios de seguridad, como Venezuela y los países miembros de la Coalición Anticarteles de las Américas, para combatir a sus enemigos.

Sobre Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido por su alias ‘Niño Guerrero’, pesaba un anuncio de recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Fue el líder de la organización delictiva conocida como ‘El Tren de Aragua’, un grupo criminal desarticulado en Venezuela que estuvo instalado en el penal de Tocorón, estado Aragua, en la región central venezolana, hasta que sus líderes se vieron obligados a escapar del país. (Información RT).