Concierto Tortazo Rock sacudirá La Media Torta este sábado 13 de junio

Imagen: Idartes

El rock colombiano volverá a tomarse el mirador artístico de la ciudad con una nueva edición del Tortazo Rock que este año le apuesta al encuentro entre la memoria musical, la vigencia de las bandas históricas y la fuerza de las nuevas sonoridades, el próximo sábado 13 de junio, de 2:00 p. m. a 8.00 p.m., en el Teatro al aire libre La Media Torta. Entrada libre hasta completar aforo. No es un evento pet friendly.

Este año, además, el Tortazo Rock dialoga con la historia de Rock al Parque desde un lugar profundamente simbólico: La Media Torta fue el escenario donde nació este festival e hizo parte de sus primeras diez ediciones. Aunque el encuentro no plantea una conmemoración oficial de sus 30 años, sí reúne agrupaciones que han pasado por distintas versiones del festival, conectando generaciones, memorias y transformaciones del rock hecho en Colombia en el mismo lugar donde comenzó una parte fundamental de esa historia.

Concierto gratis Tortazo Rock con cartel de peso para una jornada inolvidable

Uno de los momentos más esperados será la llegada, por primera vez a La Media Torta, de Bajo Tierra, agrupación emblemática del rock alternativo colombiano nacida en Medellín y responsable de canciones fundamentales del repertorio nacional como El Pobre. Con una trayectoria iniciada a finales de los años ochenta y una propuesta ligada a la cultura urbana, el punk y el espíritu independiente, la banda se consolidó como un referente de los años noventa gracias al impacto de su álbum Lavandería Real (1997). Su historia también está estrechamente ligada a Rock al Parque, festival del que hicieron parte en 1997 y 2007, dejando un legado que sigue dialogando con nuevas generaciones. En La Media Torta ofrecerán una presentación especial que promete potencia escénica..

Desde una orilla más contemporánea, V For Volume llegará con nueva música y una propuesta que combina distorsión, electrónica, punk y rock alternativo. Con casi dos décadas de trayectoria, la agrupación bogotana ha construido un lenguaje propio desde la independencia y la autogestión, llevando su música a escenarios nacionales e internacionales como Vive Latino, Estéreo Picnic y Rock al Parque. En el Tortazo Rock presentarán parte del universo sonoro de VÍA, su próximo trabajo discográfico, una producción que cruza exploración sonora y sensibilidad urbana.

La jornada incluirá también el regreso de The Kitsch, referente del garage rock y surf punk bogotano, cuya propuesta irreverente ha alcanzado un lugar importante dentro del circuito independiente de la ciudad. La agrupación, que ha pasado por escenarios como Rock al Parque, Festival Estéreo Picnic y festivales internacionales, volverá a La Media Torta para reencontrarse con el público desde la potencia del sonido garage y el espíritu Do it your self (DIY) que ha marcado su carrera.

A ellos se suma Pez Errante, power trío bogotano que representa el presente del rock en español desde una mezcla de grunge y stoner. Tras una destacada participación en Rock al Parque 2024 y presentaciones en escenarios nacionales e internacionales, la banda llegará al Tortazo Rock con nuevas canciones de Animales domésticos, un álbum que profundiza en una mirada visceral y contemporánea sobre la ansiedad, lo cotidiano y la necesidad de ruptura.