Bogotá rechaza el maltrato y el abandono de las personas mayores

Foto: Secretaría de Integración Social

Bajo el lema «Jugar a lo grande es envejecer con dignidad y sin violencias”, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) liderará la Semana Distrital de Concientización y Sensibilización contra el Maltrato, la Violencia y el Abandono hacia las Personas Mayores, una estrategia que busca promover el respeto, el cuidado y la garantía de derechos de esta población.

La iniciativa, que se desarrolla en el marco del Acuerdo Distrital 754 de 2019 y del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, invita a la ciudadanía a reflexionar sobre las diferentes formas de violencia que enfrentan las personas mayores y a reconocer el abandono como una problemática social que requiere la corresponsabilidad de familias, comunidades e instituciones.

Las cifras evidencian la necesidad de fortalecer acciones de prevención. Durante el primer trimestre de 2026, las Comisarías de Familia atendieron 1.125 casos de violencia contra personas mayores de 60 años en Bogotá. El 71 % de los casos correspondió a violencia psicológica; el 29 %, a violencia física; el 8 %, a violencia económica; el 6 %, a abandono, y el 1 %, a violencia sexual.

La violencia ocurre principalmente en entornos familiares y de cuidado. Cerca de la mitad de los casos reportados señalan a hijos e hijas como principales agresores, seguidos por parejas o compañeros permanentes.

De igual manera, Bogotá reconoce el abandono como una forma de violencia y como un delito contemplado en la Ley 1850 de 2017. Esta situación va más allá de la soledad y se presenta cuando una persona mayor carece de los apoyos necesarios para garantizar su bienestar, seguridad y calidad de vida.

Frente a esta situación, el Distrito ha fortalecido programas como las Comunidades de Cuidado, apoyos económicos y transferencias monetarias, servicios transitorios y sociosanitarios para personas mayores en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, las autoridades insisten en que el abandono es un problema social y familiar que requiere una mayor conciencia ciudadana, prevención y protección de los derechos de las personas mayores.

Una Semana inspirada en el juego limpio

Aprovechando el contexto futbolero, durante junio se acudirá a mensajes asociados al deporte para promover la prevención de las violencias y fortalecer la cultura del cuidado.

Mensajes como «Tarjeta roja al maltrato, la discriminación y el abandono», «¡El abandono no es un juego, es violencia!» y «Juguemos en equipo para proteger los derechos de las personas mayores» buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de construir una Bogotá donde todas las personas puedan envejecer con dignidad.

A lo largo de junio, se realizarán conversatorios, encuentros zonales, ferias culturales, talleres y jornadas de sensibilización en diferentes localidades de la ciudad para promover el buen trato y socializar las rutas de atención disponibles para las personas mayores. Para más detalles, aquí puede conocer la programación.

Datos clave