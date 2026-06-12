Asista al concierto gratis en homenaje al Festival Mono Núñez este 13 de junio en parque Bosque San Carlos

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita al Caleidoscopio Sonoro – Homenaje al Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez, que se realizará en el Parque Bosque San Carlos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, el sábado 13 de junio de 2026 a las 2:00 p. m. ¡Entrada gratis!

El Festival Mono Núñez, originario de Ginebra, Valle del Cauca, es uno de los encuentros más importantes de la música andina colombiana. Desde 1960, ha sido un espacio para el reconocimiento y la promoción de músicos, compositores y agrupaciones que mantienen vivas las tradiciones musicales del país.

Traer este homenaje a Bogotá permite acercar estas expresiones culturales a la ciudadanía, fomentando el disfrute y la participación directa en la música folclórica colombiana.

En este encuentro que celebra la riqueza melódica, poética e instrumental de géneros como el bambuco, el pasillo y la guabina, podrás disfrutar de presentaciones de destacados grupos y solistas, entre ellos:

Duo Amphtos – Universidad Nacional.

Sexteto Copaiba.

Plenilunio Trío.

Trial Ensamble.

Disfruta de un recorrido sonoro que conecta a la comunidad con la diversidad musical de la cordillera, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia cultural. La entrada es libre, y el público podrá disfrutar de un espacio seguro, al aire libre y accesible para todas las edades.

Para más información sobre el evento y la programación completa, consulta la página oficial de Instituto Distrital de las Artes (Idartes): Caleidoscopio Sonoro – Homenaje Mono Núñez

Los Escenarios Móviles de Bogotá son una iniciativa que acerca la cultura y la música a diferentes barrios de la ciudad, llevando experiencias artísticas directamente a la comunidad y generando espacios de encuentro cultural en parques y espacios públicos.