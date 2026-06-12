Resultados de las loterías y chances de este viernes 12 de junio de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 12 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 5997 – La 5ta 1 – Tarde 8835 – La 5ta 6

Culona

Día 2250 – Noche

Astro Sol

4547- Signo Aries

Pijao de Oro

5085 – La 5ta 1 – Noche

Paisita

Día 4064 – La 5ta 9 – Noche 1366 – Delfín

Chontico

Día 2034 – La 5ta 3 – Noche 5658 – La 5ta 6

Cafeterito

Tarde 5354 – La 5ta 5 – Noche

Sinuano

Día 3189 – La 5ta 6 – Noche

Cash Three

Día 002 – Noche

Play Four

Día 2708 – Noche

Samán

Día 8163

Caribeña

Día 1220 – La 5ta 0 – Noche

Motilón

Tarde 6777 – La 5ta 1 – Noche

Fantástica

Día 1978 – La 5ta 9 – Noche

Antioqueñita

Día 4257 – La 5ta 3 – Tarde 5237 – La 5ta 3