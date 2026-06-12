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    Resultados de las loterías y chances de este viernes 12 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 12 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5997 – La 5ta 1 – Tarde 8835 – La 5ta 6

    Culona
    Día 2250 – Noche

    Astro Sol
    4547- Signo Aries

    Pijao de Oro
    5085 – La 5ta 1 – Noche

    Paisita
    Día 4064 – La 5ta 9 – Noche 1366 – Delfín

    Chontico
    Día 2034 – La 5ta 3 – Noche 5658 – La 5ta 6

    Cafeterito
    Tarde 5354 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 3189 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 002 – Noche

    Play Four
    Día 2708 – Noche

    Samán
    Día 8163

    Caribeña
    Día 1220 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 6777 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 1978 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 4257 – La 5ta 3 – Tarde 5237 – La 5ta 3

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