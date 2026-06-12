Resultados de las loterías y chances de este viernes 12 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 12 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5997 – La 5ta 1 – Tarde 8835 – La 5ta 6
Culona
Día 2250 – Noche
Astro Sol
4547- Signo Aries
Pijao de Oro
5085 – La 5ta 1 – Noche
Paisita
Día 4064 – La 5ta 9 – Noche 1366 – Delfín
Chontico
Día 2034 – La 5ta 3 – Noche 5658 – La 5ta 6
Cafeterito
Tarde 5354 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 3189 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 002 – Noche
Play Four
Día 2708 – Noche
Samán
Día 8163
Caribeña
Día 1220 – La 5ta 0 – Noche
Motilón
Tarde 6777 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 1978 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 4257 – La 5ta 3 – Tarde 5237 – La 5ta 3