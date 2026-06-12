El importante papel que jugará la inteligencia artificial en el Mundial

–(Imagen iStock). El Mundial 2026 no es solo una fiesta del fútbol, sino también un escaparate de tecnología como nunca se ha visto en este tipo de competiciones. Detrás de cada pase y de cada carrera habrá inteligencia artificial, sensores y datos en tiempo real que ya forman parte del día a día de las selecciones de élite, informa la revista Nature.

Por primera vez, todos los conjuntos tendrán acceso a una herramienta de IA que analiza cómo se mueven los jugadores y cómo se comporta el plantel tácticamente durante los partidos. Además, cada futbolista contará con un avatar 3D generado a partir de escaneos de su cuerpo. Esos modelos digitales servirán a los árbitros para reconstruir jugadas dudosas y afinar decisiones sobre fueras de juego o posibles faltas y manos dentro del área.

La tecnología también llega al balón, que incorpora sensores internos capaces de detectar toques y ayudar a esclarecer acciones polémicas, complementando al VAR (herramienta de asistencia arbitral por repetición de vídeo).

En los banquillos, los cuerpos técnicos recibirán estadísticas en vivo sobre desplazamientos, esfuerzos y posicionamiento, datos que antes solo manejaban unos pocos clubes punteros y que ahora la FIFA pone al alcance de todas las selecciones.

Según Franco Impellizzeri, editor jefe de la revista Science and Medicine in Football y científico del deporte en la Universidad Tecnológica de Sídney, casi todas las grandes selecciones cuentan ya con especialistas en ciencia del deporte y análisis de datos, e incluso doctorandos integrados en el trabajo diario del combinado. El reto, advierte, no es tanto recopilar información como saber qué hacer con ella: desde ajustar entrenamientos hasta, en el futuro, desarrollar modelos fiables para prevenir lesiones. (Informe RT).