Estos podrían ser 10 mejores jugadores del Mundial 2026

–El Mundial 2026 ya está en marcha, y hemos decidido clasificar a quienes podrían ser los mejores jugadores del torneo y, por extensión, del mundo.

Aunque es imposible predecir con exactitud el desempeño que tendrán estos futbolistas con sus selecciones nacionales durante la Copa del Mundo, lo que sí podemos valorar es su nivel general antes del inicio del torneo.

Esta lista, elaborada por el periodista deportivo de ESPN Ryan O’Hanlon tomó en consideración principalmente el rendimiento de estos jugadores en sus clubes durante las últimas temporadas, identificando a aquellos que por su talento, posición y rendimiento actual podrían integrarse sin problemas en cualquier equipo del mundo y probablemente se convertirían en su mejor jugador.

Nombres como Martin Odegaard y Bukayo Saka, del Arsenal de Inglaterra, ejemplifican esta versatilidad, destacando tanto en ataque como en defensa.

Asimismo, en la clasificación también figuran talentos como Raphinha, del F.C.Barcelona, un extremo con una intensa presión y gran capacidad para desequilibrar; William Saliba del Arsenal, un defensa central impecable y gran pasador; y Pedri del Barcelona, considerado el mejor mediocampista pasador del mundo.

Por otro lado, Bruno Fernandes, del Manchester United, ha demostrado ser un creador de juego excepcional y un pasador clave desde diversas posiciones, mientras que Harry Kane, del Bayern de Múnich, es reconocido como un goleador de clase mundial y el mejor delantero centro pasador.

Finalmente, la élite de los extremos se completa con Michael Olise del Bayern, Lamine Yamal del Barcelona y Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain, quienes cierran esta selección de jugadores que elevan el nivel de cualquier plantilla a la que se integren.

A pesar de que podrían ser considerados fácilmente como los mejores jugadores del mundo, el francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi ocuparon los lugares 14 y 15 de un total de 50 futbolistas analizados debido a que «son muy difíciles de integrar en un equipo moderno, organizado y con un juego completo». El astro portugués Cristiano Ronaldo no entró en la clasificación. (Información RT).