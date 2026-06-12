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    Régimen chavista denuncia otro derrame petrolero en sus costas y acusa del desastre a Trinidad y Tobago

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Imagen ilustrativa). El régimen chavista de Venezuela denunció este viernes un «nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de la República de Trinidad y Tobago», que afecta sus costas y pone en riesgo la vida marina en la región.

    En un comunicado, Caracas precisó que el evento fue confirmado por «imágenes satelitales» y, de acuerdo con los datos recabados, el derrame «supera en magnitud al ocurrido en mayo y confirma el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas».

    En ese sentido, las autoridades venezolanas activaron los «protocolos de monitoreo y mitigación necesarios para proteger» las cosas y los ecosistemas marinos, al tiempo que exigieron al Gobierno de Trinidad y Tobago que «asuma plenamente su responsabilidad, adoptando medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y garantizando plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame».

    Del mismo modo, el país suramericano adelantó que «se reserva las acciones correspondientes ante las instancias internacionales competentes» para que se determinen las responsabilidades y posibles compensaciones.

    «La República Bolivariana de Venezuela reafirma su ineludible compromiso con la protección del ambiente, la vida y la defensa de sus espacios marinos», finaliza el texto oficial.

    En mayo pasado, Venezuela alertó del daño ambiental que causó en sus costas un derrame de petróleo procedente de Trinidad y Tobago, mientras que las autoridades de Puerto España aseguraron que se trataba de un «incidente menor».

    La fuga se habría originado el pasado 1 de mayo en un campo de extracción costa afuera de la petrolera estatal Heritage Petroleum, en Trinidad y Tobago. Ese punto, conocido como Main Field, está a unos 10 kilómetros del Golfo de Paria, en territorio venezolano, conforme a un comunicado oficial. (Información RT).

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