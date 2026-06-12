Régimen chavista denuncia otro derrame petrolero en sus costas y acusa del desastre a Trinidad y Tobago

–(Imagen ilustrativa). El régimen chavista de Venezuela denunció este viernes un «nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de la República de Trinidad y Tobago», que afecta sus costas y pone en riesgo la vida marina en la región.

En un comunicado, Caracas precisó que el evento fue confirmado por «imágenes satelitales» y, de acuerdo con los datos recabados, el derrame «supera en magnitud al ocurrido en mayo y confirma el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas».

#Comunicado ? República Bolivariana de Venezuela informa a la comunidad nacional e internacional la ocurrencia un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de la República de Trinidad y Tobago, reafirmado por imágenes satelitales. Este evento supera en magnitud al ocurrido en… pic.twitter.com/VSsScFrKqB — Yvan Gil (@yvangil) June 12, 2026

En ese sentido, las autoridades venezolanas activaron los «protocolos de monitoreo y mitigación necesarios para proteger» las cosas y los ecosistemas marinos, al tiempo que exigieron al Gobierno de Trinidad y Tobago que «asuma plenamente su responsabilidad, adoptando medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y garantizando plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame».

Del mismo modo, el país suramericano adelantó que «se reserva las acciones correspondientes ante las instancias internacionales competentes» para que se determinen las responsabilidades y posibles compensaciones.

«La República Bolivariana de Venezuela reafirma su ineludible compromiso con la protección del ambiente, la vida y la defensa de sus espacios marinos», finaliza el texto oficial.

En mayo pasado, Venezuela alertó del daño ambiental que causó en sus costas un derrame de petróleo procedente de Trinidad y Tobago, mientras que las autoridades de Puerto España aseguraron que se trataba de un «incidente menor».

Este video explica cómo el derrame de petróleo de Trinidad y Tobago amenaza el Golfo de Paria Imágenes satelitales confirman la evolución de un grave derrame de "fuel oil" proveniente de Trinidad y Tobago, el cual avanza con fuerza hacia las costas venezolanas desde marzo de… pic.twitter.com/dIZlaCGuHi — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) May 19, 2026

La fuga se habría originado el pasado 1 de mayo en un campo de extracción costa afuera de la petrolera estatal Heritage Petroleum, en Trinidad y Tobago. Ese punto, conocido como Main Field, está a unos 10 kilómetros del Golfo de Paria, en territorio venezolano, conforme a un comunicado oficial. (Información RT).