Fuerzas Militares bombardearon campamento del clan del golfo en el Chocó; murieron 9 integrantes

–Nueve miembros del «clan del golfo» fueron muertos en un bombardeo a un campamento de la banda criminal en el departamento del Chocó, en una operación conjunta del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, con apoyo de la Policía, reportó este viernes el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

La operación fue ejecutada en zona rural del municipio de Nuquí, Chocó, contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela de la banda criminal.

Como resultado de esta acción, fueron neutralizados nueve integrantes de esta estructura criminal en desarrollo de operaciones militares. Así mismo, se incautaron nueve armas largas, proveedores de diferentes calibres, equipos de comunicaciones y material de intendencia empleado para el desarrollo de actividades ilícitas, destacó el mando militar.

Subrayó que este resultado representa una afectación significativa a la estructura criminal y logística de esta organización ilegal, debilitando su accionar en el litoral Pacífico colombiano y contribuyendo a fortalecer las condiciones de seguridad para las comunidades de la región.