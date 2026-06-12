¿Quién era ‘Niño Guerrero’, cabecilla del Tren de Aragua abatido por EE.UU.?

–Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’ y señalado como cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua (TdA), era considerado el delincuente más buscado de Venezuela y uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses. Este viernes, el presidente Donald Trump informó que Guerrero fue abatido por el Comando Sur de EE.UU. mediante lo que describió como un «ataque cinético rápido y letal».

Guerrero, de aproximadamente 42 años, era señalado como el máximo cabecilla del TdA, una organización criminal que surgió dentro del sistema penitenciario venezolano y que con el tiempo extendió sus actividades más allá de las cárceles y las fronteras del país.

Las autoridades venezolanas lo buscaban por una larga lista de delitos, entre ellos secuestro, sicariato, trata de personas, narcotráfico, extorsión, terrorismo, tráfico de armas, asociación para delinquir y obstrucción a la libertad de comercio.

Bajo su liderazgo, el Tren de Aragua pasó de ser una estructura nacida dentro del sistema penitenciario venezolano a convertirse en una organización con presencia en varios países de América Latina y operaciones detectadas en distintas ciudades de Estados Unidos. La banda llegó a establecer su principal centro de operaciones en la cárcel de Tocorón, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con extorsión, secuestro, homicidios, trata de personas y tráfico de drogas.

Con el paso de los años, la organización expandió su presencia a varios países de la región, incluidos Colombia, Perú, Chile, Brasil y México, además de España. También fue vinculada con operaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Texas, Florida, Colorado e Illinois.

Debido a su papel dentro de la estructura criminal, el Departamento de Estado de EE.UU. incorporó a ‘Niño Guerrero’ al Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Washington ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura y posterior condena. Asimismo, la Administración Trump declaró al TdA como una organización terrorista extranjera y sostuvo que el grupo había desarrollado una campaña de terror en todo el hemisferio.

Debajo de Guerrero, hay otros integrantes de alto rango de la organización que continúan siendo buscados por las autoridades. Entre ellos figura Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, considerado cofundador del Tren de Aragua y por quien se ofrece una recompensa de cuatro millones de dólares. También aparece Josué Ángel Santana Peña, conocido como ‘Santanita’, señalado como uno de los principales colaboradores de la estructura criminal.

Otro de los nombres asociados al liderazgo de la organización es Wilmer José Pérez Castillo, alias ‘Wilmer Guayabal’, identificado como uno de los principales lugartenientes de ‘Niño Guerrero’. Según las acusaciones en su contra, habría participado en actividades relacionadas con el narcotráfico, la recaudación de sobornos y diversos hechos violentos atribuidos al grupo criminal. (Información RT).