Copa Mundo 2026: EE.UU goleó a Paraguay y Canadá empató con Bosnia

–Estados Unidos debutó con un contundente 4-1 sobre Paraguay en la apertura del Grupo D. de la Copa Mundial Fifa 2026. En el SoFi Stadium, el coanfitrión dominó desde temprano tras un autogol de Damián Bobadilla (7′).

La superioridad local se coronó antes del descanso con un letal doblete de Folarin Balogun (31′ y 45’+5′), dejando a los de Mauricio Pochettino con el duelo casi liquidado.

En el complemento, una ‘Albirroja’ desesperada reaccionó y logró descontar al 73′ mediante Mauricio Magalhaes. Sin embargo, EE.UU. controló los tiempos, ahogó cualquier intento de remontada sudamericana y selló su triunfo con gol de Giovanni Reyna en el último minuto.

De este modo, el equipo anfitrión asume el liderato de su grupo, a la espera del choque entre Turquía y Australia.

Just getting started. ???? pic.twitter.com/y9LiKGDdda — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 13, 2026

Mientras tanto, Canadá, el otro anfitrión del Mundial 2026, logró un punto histórico ante Bosnia. Se sacudió así el maleficio de seis derrotas en sus dos mundiales anteriores de 1986 y 2022.

El tanto de Cyle Larin avanzada la segunda mitad permitió a Canadá sumar el primer punto de su historia en un Mundial, al empatar 1-1 con Bosnia-Herzegovina este viernes en Toronto, en el arranque de la Copa del Mundo 2026 en suelo canadiense.

START THE TALLY, CANADA! Our first ever point at a Men’s World Cup is secured… and we’re not done yet! ?? ?? #CANMNT #OurGameNow pic.twitter.com/BDmyUMtGKd — CANMNT (@CANMNT_Official) June 12, 2026

Canadá no pudo ganar su primer partido de un Mundial celebrado en su casa, pero con el empate consiguió quitarse en parte el maleficio que le ha acompañado en sus dos anteriores torneos mundialistas, en los que perdió los seis encuentros que disputó.

Fue en el primer duelo del Mundial 2026 en suelo canadiense, donde Larin, en el 78′, envió un tiro desde la entrada del área, rodeado de rivales, para equilibrar un partido donde los europeos se habían adelantado en el 21′ con un gol de cabeza de Jovo Lukic en un córner.

«Marco cuando Canadá me necesita, siempre lo hice. Tenemos ahora que seguir concentrados. Estamos jugando en casa, tenemos que ir al máximo», declaró Larin.

Este reparto de puntos abre un Grupo B en el que Suiza y Qatar miden fuerzas este sábado en San Francisco.

Después de contar por derrotas sus seis partidos mundialistas anteriores, los tres de 1986 y los tres de 2022, Canadá rompió esa mala racha con un punto festejado en la grada casi como un triunfo por el actor Ryan Reynolds y el resto de la marea roja.

En la costa oeste canadiense, miles de aficionados que acudieron a las proyecciones públicas del partido en el centro de Vancouver, vieron a Larin entrar desde el banquillo para conseguir el gol del empate, y los locales ya esperan con ilusión su próximo partido contra Qatar en el estadio BC Place de la ciudad. (Información RT y DW).