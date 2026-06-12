Guerrilleros del ELN y disidencias de las FARC estarían viajando a Ucrania para entrenamiento militar

Este viernes se conoció una grave denuncia que indica que presuntos integrantes de las disidencias de las FARC y del ELN estarían viajando a Ucrania para recibir capacitación militar de alto nivel. Según los reportes iniciales revelados en Colombia, estos individuos buscarían infiltrarse en las legiones extranjeras que combaten en el país europeo con el objetivo de adquirir conocimientos en tácticas bélicas modernas, para luego regresar y aplicar dichas estrategias en el conflicto armado nacional.

La alerta surgió a raíz del impactante testimonio de un exinfante de marina colombiano que lleva un año combatiendo en Ucrania. De acuerdo con su relato, durante su despliegue en el frente de batalla ha tenido contacto con sujetos que, en medio de la convivencia en los campamentos, terminan confesando ser supuestos guerrilleros. El exmilitar narró un altercado directo con un joven que admitió con orgullo pertenecer a las FARC y tener experiencia instalando artefactos explosivos contra la fuerza pública en territorio colombiano.

Además de las disidencias, el testimonio señala que también habrían intentado ingresar al conflicto ucraniano individuos identificados como supuestos miembros del ELN e incluso de reconocidos carteles mexicanos. No obstante, las fuerzas ucranianas y sus servicios de inteligencia mantienen filtros rigurosos; según la fuente, al detectar que estos sujetos no tienen un perfil militar profesional, sino vínculos con la criminalidad, las autoridades europeas han procedido a expulsarlos del país de manera inmediata.

El principal atractivo de este riesgoso viaje para los grupos armados ilegales sería el aprendizaje en el manejo de tecnologías y armamento de última generación. Las capacidades que buscarían apropiarse incluyen la operación precisa de drones ofensivos, manejo de explosivos avanzados, artillería, tácticas de francotirador y lanzacohetes (RPG). De hecho, el informante advirtió que, si bien algunos han perdido la vida en combate allá, otros ya habrían retornado a Colombia. Esto coincidiría de forma preocupante con el reciente aumento de ataques con drones modificados contra las tropas en departamentos como el Chocó.

Frente a la gravedad de estas revelaciones, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, emitió un pronunciamiento oficial para dar un parte de tranquilidad, pero también de firmeza. El jefe de la cartera aseguró que el Estado aplicará todas sus capacidades de contrainteligencia para investigar a fondo esta red transnacional. Aunque los señalados gozan del principio de presunción de inocencia hasta que un juez determine su culpabilidad, Sánchez enfatizó que las autoridades actuarán con contundencia frente a cualquier intento de los grupos ilegales por perfeccionar sus métodos de violencia contra la población