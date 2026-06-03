Petro afirma que Colombia avanza hacia la “desnarcotización” con su política de sustitución voluntaria de cultivos y de incautación

–El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que la estrategia del Gobierno nacional para enfrentar el narcotráfico sigue dando resultados y afirmó que con esta política Colombia avanza hacia la “desnarcotización”, mediante una combinación de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos e incautación de cocaína.

Durante una alocución televisada, el mandatario destacó que la política gubernamental busca reducir la dependencia de las economías ilegales en los territorios más afectados por los cultivos de uso ilícito, ofreciendo alternativas productivas a las comunidades campesinas y fortaleciendo las acciones de las autoridades contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

El mandatario resaltó los avances del programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, al indicar que 31.000 familias campesinas se han inscrito para reemplazar los sembradíos de hoja de coca por actividades productivas legales.

“Estoy al frente de un movimiento social que, por confianza con el Gobierno actual, el campesinado pobre de Colombia y desplazado por la violencia ha decidido hacer esto que es mucho más trabajoso: quitar de raíz las matas de hoja de coca, de raíz, ahora últimamente con la Policía”, destacó.

De acuerdo con el jefe de Estado, en el país han sido erradicadas de manera voluntaria 8.584 hectáreas, la cuales han sido verificadas por las Naciones Unidas. Además, resaltó que 41.000 hectáreas se encuentran en proceso de sustitución.

En el mismo contexto, resaltó que entre los departamentos con mayor participación en el programa de sustitución están Nariño, Putumayo y Norte de Santander. En estas zonas, aseguró, los procesos de diálogos de paz con grupos armados ilegales han contribuido a reducir la violencia y a facilitar la transición hacia economías legales.

“Aquí hay procesos de negociación con grupos, por eso tenemos este éxito, aquí bajó la tasa de homicidios y bajó la tasa de homicidios en el norte de Ecuador”, indicó el presidente en referencia a los departamentos de Nariño y de Putumayo.

El jefe de Estado también se refirió a los productos derivados de los programas de sustitución, como el cacao cultivado por campesinos del Putumayo, que ya están llegando a mercados internacionales.

En ese sentido, hizo un llamado a Estados Unidos y a otros países para que apoyen la comercialización de productos agrícolas provenientes de las regiones donde familias campesinas abandonaron los cultivos ilícitos para apostarle a la paz y a la legalidad.

“¿Qué queremos del mundo y de Estados Unidos? Que les compren la producción a los campesinos que ya están sembrando cacao, café y otros productos. Esto ya se está exportando a Putumayo; de Putumayo a Pekín y de Nariño a California”, aseveró.

Asimismo, en la alocución, el mandatario resaltó que durante su Gobierno se registran cifras históricas de incautación de cocaína.

“Aquí muestro que Juan Manuel Santos incautó 653 toneladas en su primer gobierno; en el segundo gobierno, 1.276 toneladas; en el gobierno de Iván Duque, 2.029 toneladas, y nosotros a este momento, todavía no ha terminado nuestro gobierno, vamos en 3.210 toneladas incautadas”, explicó.

Al respecto, puso de relieve que la Fuerza Pública colombiana se ha convertido en una de las más efectivas del mundo en materia de incautaciones.

El presidente Petro indicó que durante su administración las incautaciones de cocaína han aumentado en un 58 % y aseguró que, al finalizar su mandato, espera superar el total acumulado por los tres gobiernos anteriores.

Por último, el jefe de Estado defendió la estrategia basada en la concertación con las comunidades campesinas y étnicas, pero también aseguró que los resultados obtenidos demuestran que la sustitución voluntaria y las oportunidades económicas para el campesinado constituyen una alternativa más efectiva que las políticas de erradicación forzada y fumigación utilizadas en el pasado.