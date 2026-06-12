Por quinto año consecutivo la pobreza monetaria en Colombia registra un nuevo descenso

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó este viernes que la pobreza monetaria en Colombia experimentó una nueva y significativa reducción, ubicándose en un 28% a nivel nacional. Este importante anuncio, emitido desde Bogotá para todo el territorio, marca el quinto año consecutivo de descensos en este indicador macroeconómico, un logro impulsado principalmente por la recuperación del empleo formal, el control de la inflación y la focalización de las transferencias monetarias hacia los hogares en condición de vulnerabilidad.

Según el informe oficial presentado por la entidad estadística, millones de colombianos han logrado superar la línea de pobreza durante este último lustro de recuperación sostenida. Esta tendencia positiva refleja una consolidación económica frente a los múltiples desafíos financieros de principios de la década. Los datos técnicos muestran que las zonas urbanas han sido las grandes beneficiadas por las políticas de empleabilidad, aunque los territorios rurales también han reportado mejoras, ayudando a cerrar paulatinamente la histórica brecha de desigualdad que afecta al país.

Diferentes sectores y analistas económicos han recibido la noticia con evidente optimismo, pero con un llamado a la cautela. Voceros oficiales explicaron durante la presentación de los resultados que proteger el poder adquisitivo de las familias frente a los vaivenes de los precios internacionales fue el factor determinante para evitar que más personas cayeran en la precariedad. Sin embargo, los expertos advierten que es fundamental mantener políticas fiscales responsables para que estas cifras no sufran un efecto rebote ante cualquier eventual desaceleración de la economía global.

Por otro lado, el reporte del DANE también ofreció un panorama alentador respecto a la pobreza monetaria extrema, la cual registró una contracción proporcional a la cifra general. Se estima que la sinergia entre el sector público y el sector privado ha permitido fortalecer renglones como el comercio, el turismo y los servicios. Estas industrias han funcionado como verdaderos motores de movilidad social ascendente, ofreciendo garantías de ingresos a poblaciones que históricamente dependían de la informalidad.

A futuro, el gran desafío para las autoridades y las instituciones económicas será garantizar que este 28% siga disminuyendo de manera progresiva y estructural. Los especialistas coinciden en que la agenda nacional de los próximos años deberá centrarse inexorablemente en la mejora de la calidad educativa, la atracción de inversión extranjera directa y la reducción de las cargas tributarias para la creación de empresas. Solo a través de un crecimiento sostenido e integral, Colombia podrá aspirar a consolidar una equidad social robusta y duradera.