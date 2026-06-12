Llega ‘El Papá de los Asados’ con los mejores expertos internacionales de la parrilla: agéndese y asista del 13 al 15 de junio

Foto: IDT.

Regresa el festival ‘El Papá de los Asados’ en la Hacienda San Rafael, transformando la capital en el epicentro de la cocina al fuego. Del 13 al 15 de junio el festival reunirá gastronomía, música, pantallas gigantes para vivir la pasión del fútbol como parte del Mundial 2026 y entretenimiento en un mismo lugar, convirtiéndose en el punto de encuentro ideal para familias, parejas, grupos de amigos y turistas.

Un encuentro continental de la cocina al fuego

Más allá de ser un festival gastronómico al aire libre, ‘El Papá de los Asados’ busca acercar a la ciudadanía y a los turistas a las mejores prácticas y tendencias internacionales de la cocina al fuego. Técnicas avanzadas de cocción, cortes premium, métodos tradicionales y nuevas propuestas culinarias harán parte de una experiencia que pone en valor el asado como una gran expresión cultural y gastronómica.

Participarán reconocidos chefs y expertos parrilleros provenientes de Estados Unidos, Argentina y Brasil, países considerados referentes mundiales en el arte de la parrilla. A través de demostraciones en vivo, talleres especializados y degustaciones, los asistentes podrán conocer de primera mano los secretos de cocción desarrollados por los máximos exponentes internacionales de la disciplina, acompañados por el talento de los más destacados parrilleros colombianos.

Curaduría de primer nivel: Más de 30 restaurantes seleccionados

La selección de los restaurantes participantes estuvo a cargo de un comité curatorial integrado por las voces más influyentes de la escena gastronómica nacional: María Camila (Bogotacomidas), María Paula (FoodinBogotá), Alejandro Escallón (fundador de B.eats) y el reconocido chef Juan Diego Vanegas. Este equipo se encargó de liderar una curaduría enfocada en descubrir propuestas auténticas, recetas memorables y conceptos innovadores que actualmente marcan tendencia y representan lo mejor del talento gastronómico en el país.

Entre los restaurantes seleccionados que los turistas podrán disfrutar en un solo lugar se encuentran: La Cabrera Bogotá Parrilla Argentina, La Fama, La Coa Barbecue, Los Valientes, Prudencia x Ideal, Smile, La Kasta, BBQ Está Gula Mía, Sirloin & The Meathouse, Manos Buenas Ahumados al Barril, Don Costilla BBQ, Arpricarnes, Tres Cuatro Cinco Steakhouse, Yori, Los Torres Horno y Parrilla, Bárbaros, La Kasta 2, 69 Gauchos, Cerdotk, La Biferia, Sam and Dave’s, Carnívoros, El Pórtico, Horneros, Lechona Premium Gourmet, Oak Ahumados, Cabrera, La Bonga del Sinú, Andrés Carne de Res, Entre Carbones y 5&Quince Honesto y Español.

Para dar el toque dulce, la oferta se complementará con seis propuestas especializadas en postres: Berta la Tarta, López y Gracia, Mereketengue, Mercari, Jade Pimont y Helados Clemente.

Fútbol, ambiente familiar y turismo responsable

El entretenimiento y la pasión deportiva también tendrán un espacio protagónico en el marco del Mundial 2026. Habrá pantallas gigantes para seguir en vivo algunos de los encuentros de fútbol más esperados, combinando la parrilla y el deporte en un plan diseñado para compartir.

Además, el festival mantiene su carácter familiar y pet-friendly. Los niños menores de ocho años ingresan sin costo y las instalaciones de la Hacienda San Rafael están acondicionadas para recibir cómodamente a familias y sus animales de compañía en un entorno seguro y campestre dentro de Bogotá.

¡Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te espera para disfrutar del evento parrillero del año! Planifica tu viaje, compra tus entradas con anticipación y deléitate con lo mejor de la cocina internacional al fuego.