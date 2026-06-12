Recolectadas 250 llantas en jornada ambiental y operativo de recuperación de espacio público en Tunjuelito

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito.

En la capital ‘No es negociable’ arrojar residuos, escombros, muebles, llantas y otros elementos de gran tamaño en el espacio público. La Alcaldía Local de Tunjuelito continu?a adelantando acciones orientadas a la recuperacio?n del espacio pu?blico y la proteccio?n del medio ambiente, con el propo?sito de mejorar las condiciones de los entornos urbanos y promover espacios ma?s limpios y seguros para la ciudadani?a. En el último operativo se realizó la recolección de 250 llantas y la recuperación de 120 metros cuadrados para el disfrute de la comunidad.

Las acciones desarrolladas permitieron la recuperacio?n de aproximadamente 120 metros cuadrados de espacio pu?blico, contribuyendo a mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y convivencia para los habitantes del sector intervenido.

En la jornada de intervencio?n se logro? la recoleccio?n de 250 llantas que se encontraban abandonadas o dispuestas de manera inadecuada en diferentes puntos de la localidad, generando afectaciones ambientales, riesgos para la salud pu?blica y deterioro del espacio pu?blico.

“Hacemos un llamado a la ciudadani?a para que realice una disposicio?n adecuada de residuos especiales como las llantas usadas y evite abandonarlas en el espacio pu?blico. Cuando se requiera su recoleccio?n, es importante acudir a los canales y entidades autorizadas para garantizar un manejo adecuado de estos elementos y prevenir afectaciones en nuestros barrios y espacios comunitarios”, aseguro? la alcaldesa Local de Tunjuelito, Claudia Collante.

Desde la Alcaldi?a Local de Tunjuelito continuaremos promoviendo jornadas de recuperacio?n ambiental y cuidado del espacio pu?blico, trabajando de la mano con la comunidad y las entidades competentes para fortalecer la sostenibilidad y el bienestar de la localidad.

Si requieres hacer procesos de renovación de local, empresa, comercio, emprendimiento o de tu casa, de muebles u otros enseres, agenda con el operador de aseo para programar la recolección de los muebles viejos, colchones, otros elementos voluminosos y escombros en la puerta de tu negocio o comercio. Llama a la Línea 110.

En Bogotá cada semana hay ‘Ecopuntos’ que recorren las localidades. Se trata de cajas estacionarias en las que puedes hacer disposición gratis de muebles viejos, colchones, tejas, otros elementos voluminosos y escombros.Ingresa haciendo clic aquí y consulta la programación.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.

Disposición correcta de escombros: Línea 110.

Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’.