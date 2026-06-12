Petro pidió investigar a 200 policías y a 17 mil funcionarios de alcaldías que supuestamente «están constriñendo a miles de electores» a favor de Abelardo de la Espriella

–A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro solicitó este viernes a la Procuraduría General de la Nación

«investigar a los 200 miembros de policía y los 17.000 funcionarios de alcaldías locales que están constriñendo a centenares de miles de electores».

La petición la hizo el jefe del Estado sobre un informe de la agencia de noticias Cuestión Pública en torno a un supuesto entramado que se hizo en la primera vuelta presidencial a favor del candidato Abelardo de la Espriella.

«La Presidencia debe pasar la lista a la Fiscalía y las veedurías internacionales», indica el primer mandatario al tenor de las afirmaciones hechas en el video que compartió en la red social, titulado «el secreto de Abelardo en primera vuelta»: