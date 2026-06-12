Régimen castrista anuncia paquete de reformas económicas en Cuba: «Son tiempos en que hay que cambiar»

–El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes una ampliación de las actividades autorizadas a las empresas privadas en el país, en el marco de las «prioridades» económicas que estudia el gobierno para enfrentar la crisis. Se trata de un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador, bajo el argumento de que «son tiempos en que hay que cambiar».

El mandatario señaló que estos cambios deben responder a «las exigencias de los tiempos actuales», en referencia a la crisis que sufre la nación. «El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad», agregó el presidente.

Entre las medidas anunciadas está la entrada de «nuevos actores» en el sector turístico, una de las antiguas locomotoras económicas del país, para «explotar» el parque hotelero de la isla tras la reciente retirada de las principales empresas extranjeras para evitar las sanciones estadounidenses. También se prometieron reformas al negocio inmobiliario, donde se repitió el concepto de «nuevos actores”.

Díaz-Canel habló, asimismo, de aumentar la «autonomía» de las empresas estatales en materia de salarios, de inversión de utilidades, de importación y exportación, de asociación con otros actores económicos, de diseño de planes de negocio y de acceso al mercado cambiario. Habrá, del mismo modo, cambios en el campo, donde se permitirá a los productores agrícolas el acceso directo a insumos.

El objetivo es dinamizar la economía y abrir las puertas a inversionistas extranjeros. Para ello será determinante acelerar autorizaciones y descentralizar los procesos, aseguró el mandatario. «Para las formas de gestión no estatales, las actividades prohibidas van a ser limitadas para que su objeto sea lo más amplio posible», afirmó, prometiendo que el proceso se hará en el menor tiempo posible.

El presidente anunció además «una reestructuración del aparato del Estado», con menos ministerios y «una reducción importante» de los empleados estatales, que deberá ser aprobada en julio por el Parlamento. La reducción del número de funcionarios ya había sido anunciada hace tres años sin concretarse.

Cuba está sumida en una profunda crisis económica, causada en parte por el bloqueo estadounidense, que durante el mandato de Donald Trump se ha hecho más fuerte y ha afectado también al ingreso de petróleo a la economía de la isla. (Información DW).