Conozca la nueva conexión de la Ciclovía de Bogotá con un nuevo trazado por la carrera 15

Foto: IDRD.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invitan a disfrutar, a partir de este domingo 7 de junio de 2026, el nuevo trazado de la Ciclovía de Bogotá en el norte de la ciudad por la carrera 15, entre las calles 116 y 92. Este nuevo tramo se implementa para facilitar el avance de las obras del nuevo ‘Corredor de la Carrera Séptima’.

El cambio no implica la suspensión del servicio en este sector. Podrás continuar disfrutando de la Ciclovía de Bogotá mediante una conexión entre las carreras Séptima y 15 por la calle 92, en una ruta señalizada y acompañada por el equipo operativo del programa.

Así funcionará el nuevo recorrido

Si te desplazas en sentido sur-norte por la Ciclovía de la carrera Séptima deberás girar hacia el occidente al llegar a la calle 92. Podrás continuar por la calzada sur o por la ciclorruta ubicada en el separador central hasta llegar a la carrera 15.

Desde este punto, podrás incorporarte a la Ciclovía de la carrera 15, continuar hacia el norte y conectar nuevamente con el recorrido de la calle 116.

Si transitas en sentido norte-sur deberás avanzar por la Ciclovía de la carrera 15 hasta la calle 92. Allí deberás girar hacia el oriente, por la calzada sur o por la ciclorruta del separador central, hasta conectarte nuevamente con la carrera Séptima y continuar por el trazado habitual hacia el sur, hasta la calle 26.

Durante la jornada, los Guardianes de la Ciclovía estarán presentes para orientar a los usuarios, regular los pasos peatonales y ciclistas, brindar asistencia y facilitar una circulación ordenada y segura. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a planear sus recorridos, atender la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal en vía.

“La carrera Séptima es uno de los corredores más representativos de nuestra Ciclovía de Bogotá y un punto de encuentro para miles de personas. Por eso, hemos dispuesto una alternativa que permite conservar la conexión del programa en el norte de la ciudad, con señalización y acompañamiento permanente de nuestros Guardianes. Seguiremos cuidando la Ciclovía y garantizando que las familias puedan disfrutarla de manera segura”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

La Ciclovía de Bogotá cuenta con 141,46 kilómetros de vías interconectadas y opera todos los domingos y días festivos, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. Con 50 años de historia y más de 1,7 millones de usuarios cada semana, es uno de los principales escenarios de recreación, actividad física, encuentro ciudadano y apropiación del espacio público.