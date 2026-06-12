Trabajo sí hay en Bogotá: 1.535 vacantes con postulación virtual hasta este sábado 13 de junio

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 1.535 vacantes laborales en Bogotá que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 13 de junio de 2026. La convocatoria incluye 762 puestos de trabajo que no requieren experiencia previa, mientras que 415 solicitan únicamente seis meses de experiencia. Postúlate de manera virtual.¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sigue conectando con empresas que buscan talento y los capitalinos que buscan empleo.

La oferta laboral de esta semana mantiene un enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales. Actualmente, 1.168 puestos de trabajo están dirigidos a jóvenes entre los 18 y 28 años, 1.459 priorizan la participación de mujeres, 259 están orientados a personas con discapacidad y 107 a personas mayores de 50 años. Es importante tener en cuenta que una misma vacante puede estar disponible para varios grupos poblacionales.

“Lo que muestran estas vacantes es que hoy existen oportunidades para distintos perfiles y momentos de vida laboral. Encontramos una demanda importante de talento en áreas de comercio, atención al cliente y salud, pero también un número significativo de puestos que no exigen experiencia previa, lo que representa una oportunidad para que más personas puedan acceder a un empleo formal y comenzar a construir experiencia laboral”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

En cuanto a los niveles de formación requeridos, la mayor demanda se concentra en perfiles de educación media y técnica. Del total de puestos disponibles, 616 están dirigidos a personas con formación media o bachillerato, 485 a perfiles técnicos y 279 a profesionales universitarios.

La oferta incluye oportunidades para cargos como operador (a) de tienda, auxiliar de tienda, auxiliar de farmacia, representante de servicio al cliente en call center, representante de servicio al cliente bilingüe, regente de farmacia, auxiliares de odontología, tecnólogo biomédico, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, auxiliares de bodega y asesores financieros, entre otros.

El análisis de los salarios muestra que la mayor parte de las oportunidades ofrece remuneraciones entre uno y dos salarios mínimos mensuales. Asimismo, existen cargos con rangos salariales entre dos y cuatro salarios mínimos y algunas posiciones especializadas con ingresos de hasta nueve salarios mínimos mensuales.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.