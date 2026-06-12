Bogotá fortalece la prevención y atención frente al acoso contra las mujeres en TransMilenio

Foto: Secretaría de la Mujer

En lo corrido de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer ha realizado 58 atenciones relacionadas con situaciones ocurridas en el transporte y espacio público. Estas incluyen orientación a través de la Línea Púrpura Distrital, acompañamiento psicosocial y sociojurídico, así como atención en espacios institucionales como Casas de Justicia, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención de la Fiscalía (CAF) de Paloquemao.

Como parte de esta respuesta institucional, más de 20.000 conductoras y conductores de los componentes troncal y zonal de TransMilenio han sido capacitados en la Ruta Única de Atención a Mujeres y en la activación del código de emergencia TM-26 ‘Presunto Acoso Sexual’, un protocolo que permite actuar de manera inmediata ante posibles casos de acoso sexual dentro del sistema.

Las acciones de prevención también se han fortalecido mediante las Megatomas de Mujer y Género, desarrolladas en articulación con TransMilenio, las secretarías distritales de Movilidad y Seguridad y la Policía de Bogotá. A la fecha, se han realizado 28 jornadas en estaciones, portales y espacios de alta afluencia. A esto se suman 1.007 atenciones brindadas por las duplas psicojurídicas en transporte y espacio público, fortaleciendo el acompañamiento especializado a mujeres víctimas de violencias en estos escenarios.

La Secretaría Distrital de la Mujer reitera el llamado a la ciudadanía para actuar frente a situaciones de acoso o violencia contra las mujeres en el transporte público. Escuchar, acompañar, alertar a las autoridades y activar las rutas de atención puede marcar la diferencia.

Si eres víctima de acoso sexual o conoces un caso, puedes comunicarte con la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 para recibir orientación y acompañamiento. En caso de emergencia, llama a la Línea de Emergencias 123.