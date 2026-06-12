Agéndese con toda la programación cultural y artística del Festival por la Igualdad 2026 del 13 de junio al 17 de julio

Foto: Visit Bogotá e IDT

Agéndate con toda la programación cultural y artística del Festival por la Igualdad Bogotá 2026, que se realiza del 13 de junio al 17 de julio, en diferentes escenarios de la capital con actividades que comprenden ciclos de cine, ferias, conciertos, conversatorios, caminatas, marchas y diversos performances.

Este año el Festival por la Igualdad, que busca visibilizar e incluir a los sectores sociales LGBTI, se llevará a cabo desde el sábado 13 de junio de 2026, iniciando con el Bazar Pride en Theatron, ubicado en la calle 58 Bis #10-32, actividad que tiene como objetivo la reactivación económica de emprendimientos, en articulación con la Cámara de la Diversidad. Las actividades se prolongarán hasta el 17 de julio con puestas en escena, espacios de reflexión y diálogo y hasta siembra de 60 árboles.

Las organizaciones sociales alzarán su voz en la Marcha del Sur 2026. Foto: Cortesía de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

En junio, de todo para todes

Seguidamente, el domingo 14 de junio, en el marco de la conmemoración de los 18 años de la Marcha LGBTI del Sur, se llevará a cabo esta movilización ciudadana, cuyo punto de encuentro será a las 11:30 a.m. frente al Parque Bavaria, en la localidad de Kennedy, entre la avenida Boyacá, la avenida de Las Américas y la calle 26 sur. El recorrido iniciará a las 2 de la tarde y finalizará en el Parque El Fuego, en la localidad de Fontibón en la carrera 70 con calle 23C. La jornada se desarrollará bajo el lema “Diversxs en identidad, Unidxs en la lucha” y contará con feria de emprendimientos, presentaciones artísticas y actividades culturales.

El recorrido llegará al citado Parque El Fuego, donde se celebrará desde las 2:00 p.m. el Fontibón es Cultura Diversa, un encuentro de muestras culturales y artísticas de los sectores sociales LGBTI.

La actividad continúa el 18 de junio de 2026 con el Ciclo Rosa, que, hasta el 28 de junio en la Cinemateca de Bogotá en la carrera Tercera #19-10, celebra 25 años como testigo de las transformaciones locales y globales en las estéticas y narrativas audiovisuales relacionadas con la diversidad sexual y de género. Este espacio promueve el encuentro, la formación, el debate y el disfrute alrededor de las experiencias y reflexiones de las personas LGBTIQ+.

El 19 de junio, de 3 a 5 p.m., en la Casa LGBTI Amapola Jones, ubicada en la carerra 21 #25-02, se llevará a cabo el Conversatorio Corazón Borrado, un espacio de reflexión y diálogo orientado a visibilizar las violencias asociadas a las denominadas terapias de conversión.

Ese mismo día en la Casa LGBTI Sebastián Romero en la calle 44 #14-60, tendrá lugar el Aquelarre por el Orgullo, que de 5 a 8:00 p.m. será un encuentro comunitario para reflexionar sobre la unidad, el cuidado colectivo, la construcción de redes y el orgullo como práctica de resistencia y transformación social.

Para el jueves 25 de junio de 2026, el colectivo, en el marco del Mes del Orgullo, se toma el Distrito Grafiti – Puente Aranda en la avenida Las Américas con carrera 53, con el Arte a la Diversidad. Desde las 2 de la tarde se desarrollará la creación de un mural artístico que promueva la visibilización y garantía de derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI, en articulación con liderazgos comunitarios y entidades distritales.

En el mismo sitio y a las 4 de la tarde se realizará el Conversatorio de la obra GenIA: Atravesando el género.

El viernes 26, el Sendero Quebrada La Vieja, desde las 9 de la mañana, dará lugar a una caminata ecológica y siembra de 60 árboles liderada por la EAAB con la participación de personas de los sectores sociales LGBTI. En este sendero, como en la naturaleza, la belleza florece en todos los colores.

A las 4 de la tarde del mismo día se llevará a cabo la Izada de Banderas Distrital, en el Monumento de Banderas en la avenida de las Américas #75-64. Organizada por las organizaciones sociales y la Mesa Local LGBTI de Kennedy. La actividad tiene como propósito la reivindicación de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI, constituyéndose en un acto simbólico, político y de representación que promueve el reconocimiento, la inclusión y la visibilización de la diversidad en Bogotá.

Ya en la noche, y a partir de las 7, el Teatro Caixa en Theatrón presenta la obra Re-velados. Se trata de una obra que rompe silencios, desnuda emociones y revela las historias que muchas veces el mundo intenta ocultar. Se trata de un encuentro con la diversidad, la identidad y la libertad de ser; un escenario donde cada voz tiene fuerza, cada cuerpo tiene memoria y cada historia merece ser contada.

La Izada de Banderas Distrital busca la reivindicación de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI. Foto: Juan Amarú Rodríguez – IDT.

Julio diverso

Empezando julio, el viernes 3 desde las 2 de la tarde en la Plaza Fundacional de Suba en la carrera 90 a la 91, entre calles 146C Bis y 147, se llevará a cabo Diverfest Laura Weinstein, un evento que busca promocionar el reconocimiento de la diversidad sexual, el fortalecimiento de la identidad y la visibilización de las experiencias de vida de las personas de los sectores sociales LGBTI.

Seguidamente, el sábado 4 de julio, las calles se visten de fiesta con Yo Marcho Trans NB. Desde las 9 de la mañana en el Parque Los Girasoles en la calle 71 #81, se desarrollará esta jornada de movilización y encuentro comunitario en la localidad de Engativá. La actividad incluirá un trans sancocho, presentaciones artísticas, muestras de emprendimientos y una movilización hacia el Parque Florida Blanca. La jornada se realizará bajo el lema “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”.

El sábado 11 de julio, el parque de Los Hippies, ubicado en la calle 60 con carrera Séptima, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., será el escenario para el relanzamiento de ‘Distrito Diverso La Playa’. Mediante una jornada comunitaria e interinstitucional que incluirá acciones de apropiación territorial, siembra de árboles, embellecimiento del espacio público, feria de emprendimientos, actividades culturales y oferta institucional, se exaltará esta zona de Bogotá ubicada entre las localidades de Chapinero y Teusaquillo, reconocida institucionalmente por reivindicar la lucha LGBTIQ+ y fomentar la economía cultural y turística de la ciudad.

El Ciclo Rosa cumple 25 años en la Cinemateca. Foto: Cortesía de la Cinemateca de Bogotá.

Finalmente, el domingo 12 de julio en la Casa Cultural Micelio de Fuego localizada en la calle 63a #17-17, se presentará Inferno Fest, una plataforma cultural que articula arte, comunidad y economía creativa alrededor de las prácticas performativas cuir y las diversidades. La actividad se llevará a cabo entre la 1 de la tarde y las 9 de la noche.

El Festival por la Igualdad es una iniciativa ciudadana coordinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), y es desarrollada con una oferta de actividades gestionadas por las diferentes entidades distritales y las alcaldías locales.

Estas y otras actividades se relacionan con toda la programación del Festival por la Igualdad 2026 en https://enbogotasepuedeser.gov.co/programacion/