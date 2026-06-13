Gestión del Riesgo lidera operación interinstitucional para mitigar emergencia por falta de agua potable en Buenaventura

–??El Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lidera una operación interinstitucional para garantizar el abastecimiento de agua a la población de Buenaventura, tras la falla estructural registrada en la principal línea de conducción del sistema de acueducto de la ciudad.

??Desde el momento en que se conoció la emergencia, el Gobierno activó mecanismos de seguimiento, articulación y coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para evaluar las necesidades del territorio y fortalecer las capacidades de respuesta.

Una vez el Distrito formalizó la declaratoria de calamidad pública, el pasado 11 de junio, la UNGRD instaló de manera inmediata un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta intersectorial y acelerar las acciones de atención a la emergencia.

Actualmente operan nueve carrotanques para abastecer hospitales, clínicas e instituciones educativas. En las próximas horas se sumarán cuatro más, aportados por la UNGRD y la Defensa Civil, alcanzando un total de 13 vehículos para la distribución de agua.

De manera complementaria, se avanza en la gestión de siete carrotanques adicionales: dos en articulación con la Armada Nacional y cinco más de la UNGRD, que se desplazan desde el departamento de Córdoba.

La Defensa Civil dispuso tanques de almacenamiento y 40 voluntarios; la Cruz Roja aportará una planta potabilizadora con capacidad de 3.000 litros; Bomberos coordina más carrotanques; y el Ejército Nacional desplegó personal para apoyar las acciones humanitarias.

Con el fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y acelerar las soluciones para la comunidad, este domingo se desarrollará un nuevo Puesto de Mando Unificado en Buenaventura, con participación de los sectores de Vivienda (Viceministerio de Agua), Salud, Educación, Interior, Defensa, ICBF, la UNGRD, autoridades territoriales y acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación.

El Gobierno continuará acompañando a las autoridades locales y a las comunidades de Buenaventura hasta superar la contingencia, manteniendo el seguimiento permanente de la situación y fortaleciendo las acciones necesarias para reducir el impacto del desabastecimiento.