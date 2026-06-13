Copa Mundial 2026: Brasil no pudo con Marruecos; los africanos le sacaron un punto en vibrante partido

–El esperado debut de Brasil en la Copa del Mundo 2026 estuvo muy lejos de ser un trámite. La selección sudamericana igualó 1-1 ante Marruecos por la primera fecha del Grupo C, un resultado que rompió con todas las apuestas.

La sorpresa llegó muy temprano cuando el conjunto africano —recordando su jerarquía como semifinalista en Catar 2022— se fue arriba en el marcador, dándole un tremendo susto a los pentacampeones. Brasil lució incómodo y carente de calma durante gran parte del encuentro, y solo una genialidad individual de su gran estrella, Vinícius Jr., logró darle un respiro al equipo para rescatar el empate.

En efecto, la ventaja marroquí apenas duró diez minutos. A los 32′, Vinícius Jr. apareció con una impresionante jugada individual y dejó sin opciones al guardameta Bono con un violento y certero remate dentro del área. Antes del descanso, Lucas Paquetá rozó la remontada para Brasil con un remate de media volea que el portero desvió providencialmente al tiro de esquina.

Para la etapa complementaria, el ritmo del partido decayó. Ambas escuadras priorizaron el orden táctico y se cuidaron de no perder el balón en zonas comprometidas. El marcador no volvió a moverse, pero en los últimos minutos mostraron agresividad ofensiva, principalmente Marruecos.

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Our National Team shares the points with Brazil#DimaMaghrib #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HDUvTQfR3j — Équipe du Maroc (@EnMaroc) June 14, 2026

Con este resultado, Marruecos y Brasil comparten el liderato provisional de su grupo, a la estricta espera del duelo entre Escocia y Haití que completará la primera jornada del grupo. (Información RT).