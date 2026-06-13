Resultados del Baloto, las loterías y chances de este sábado 13 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 13 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1506 – La 5ta 3 – Tarde 2099 – La 5ta 2 – Noche
Culona
Día 4338 – Noche
Astro Sol
0859 – Signo Cáncer
Paisita
Día 2159 – La 5ta 6 – Noche 1899 – Delfín
Chontico
Día 8320 – La 5ta 8 – Noche
Cafeterito
Tarde 6050 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 7379 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 776 – Noche
Play Four
Día 6729 – Noche
Samán
Día 3688
Caribeña
Día 9546 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 4594 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 5825 – La 5ta 1 – Noche
Antioqueñita
Día 1927 – La 5ta 5 – Tarde 3769 – La 5ta 5