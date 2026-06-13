    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, las loterías y chances de este sábado 13 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 13 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1506 – La 5ta 3 – Tarde 2099 – La 5ta 2 – Noche

    Culona
    Día 4338 – Noche

    Astro Sol
    0859 – Signo Cáncer

    Paisita
    Día 2159 – La 5ta 6 – Noche 1899 – Delfín

    Chontico
    Día 8320 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6050 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 7379 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 776 – Noche

    Play Four
    Día 6729 – Noche

    Samán
    Día 3688

    Caribeña
    Día 9546 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 4594 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 5825 – La 5ta 1 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1927 – La 5ta 5 – Tarde 3769 – La 5ta 5

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    Ariel Cabrera
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