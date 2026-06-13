Israel critica duramente el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán: «Trump nos ha perjudicado»

–Israel está muy preocupado por el acuerdo que EE.UU. e Irán están discutiendo últimamente, considerando lo más inquietante el hecho de que Tel Aviv no puede influir en él, informa Ynet, citando a fuentes anónimas.

Así, un alto funcionario hebreo declaró que no se trata de un buen acuerdo, añadiendo que «nadie está contento con él». «Entienden que no nos beneficia y perjudica los intereses israelíes», subrayó.

«Trump nos ha perjudicado», manifestó al medio otro interlocutor, mientras que un tercero señaló: «sea cual sea el acuerdo, la opinión generalizada en la región es que se firmaría bajo la presión iraní y la connivencia de los estadounidenses, y no al revés». «En cualquier caso, este es el sentir en nuestra región, y por lo tanto, un acuerdo —al menos a corto plazo— se considerará un fracaso», agregó.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que la firma del memorando de entendimiento con Irán está programada para el domingo. «El acuerdo está programado para firmarse mañana, e inmediatamente después de su suscripción, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos», escribió en Truth Social.

Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán (país mediador) también anunció este sábado que la firma del acuerdo es inminente y se espera para las próximas 24 horas. Asimismo, apuntó que Islamabad ya se está «preparando para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después» de su finalización, a lo que seguirán conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró que, si bien la posibilidad de firmar un memorándum de entendimiento con EE.UU. «es alta», «no será mañana». Al ser preguntado por la prensa sobre la posibilidad de que el equipo negociador iraní viaje a Ginebra (Suiza) o a Islamabad (Pakistán) en los próximos dos días para ultimar el documento, respondió: «Debemos esperar a la fecha exacta de la firma; sin embargo, no tenemos planes de viajar a Ginebra ni a ningún otro lugar en los próximos días». (Información RT).