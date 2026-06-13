Machado agradece a Trump por actuar contra grupos criminales, por la muerte de Niño Guerrero

–La opositora venezolana y nobel de paz 2025, María Corina Machado, agradeció este sábado al presidente de EE.UU., Donald Trump, por sus acciones contra «grupos armados, organizaciones criminales y mafias», entre ellos el Tren de Aragua, cuyo máximo líder murió en un operativo militar en la víspera, coordinado por ambos países y efectuado en una región minera del sureste de Venezuela.

El viernes, Trump anunció que el Comando Sur de EE.UU. «lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito» a Héctor Guerrero, conocido como ‘Niño Guerrero’, líder de la banda de origen venezolano y calificada como terrorista por Washington. Un operativo en el estado Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas.

En un mensaje en la red social X, Machado señaló que, en los últimos días, comenzó un «desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad» en Venezuela, entre las que mencionó el Tren de Aragua, y que se extendieron hacia otras naciones.

La excandidata presidencial aseguró que «el daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales, que nacieron al amparo del chavismo y actúan en complicidad con la tiranía, le han causado a Venezuela es inconmensurable».

No obstante, el pasado 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue capturado y depuesto por fuerzas estadounidenses en Caracas, se inició lo que la exdiputada describió como una «nueva etapa» en la «larga marcha hacia la libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del presidente Trump y su Administración».

Desde entonces, prosiguió Machado, ha habido una serie de «hitos que durante años parecieron inalcanzables: la salida de Maduro para rendir cuentas ante la Justicia y el progresivo desmantelamiento de las alianzas y estructuras con Rusia, Irán, China, Cuba y otros factores que contribuyeron al saqueo y la destrucción» de Venezuela.

Al mismo tiempo, la opositora indicó que el país «avanza en la recuperación de las libertades ciudadanas fundamentales» y, en ese sentido, señaló que presos políticos han sido excarcelados, el espacio cívico «se amplía progresivamente y los venezolanos pueden expresarse con mayor libertad».

Además, los medios de comunicación, la sociedad civil y la ciudadanía «comienzan a recuperar los espacios arrebatados durante años», afirmó.

«Todos estos logros eran impensables hace seis meses y, por ello, reconocemos y agradecemos al presidente Trump y a su Administración», reiteró Machado.

No obstante, la premio nobel advirtió que aún queda «mucho por recorrer en este largo camino a la libertad» y cada venezolano «tiene un rol irremplazable en este proceso: organizarse en sus comunidades, defender la verdad, denunciar la presencia de estructuras criminales y sostener activamente las instituciones que poco a poco», agregó, se recuperan.

Este viernes, Trump aseguró que el ataque fue coordinado con sus «amigos de Venezuela» con quienes colabora de «manera excelente».

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países, que restablecieron relaciones en marzo, luego de siete años de ruptura. (Información DW).