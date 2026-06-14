Trump dice que va a volver a utilizar contra sus enemigos el arma secreta que activó para la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: El «Discombobulator»

–El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a mencionar el ‘Discombobulator’ (‘desorientador’, en español), el arma que según él fue utilizada durante el ataque a Venezuela en enero de este año.

«Estás siendo discombobulatado [desorientado]», escribió Trump en una imagen que compartió en Truth Social.

En la imagen, generada por inteligencia artificial, aparece el mandatario sobre un barco observando el horizonte a través de unos prismáticos y vistiendo una chaqueta oscura con la inscripción en mayúsculas: «Commander in chief» (comandante en jefe).

En el océano, varias embarcaciones militares navegan en formación con banderas estadounidenses, mientras que, en el cielo, se ven las estelas de condensación que dejaron a su paso seis aviones de combate.

A principios de este año, Trump reveló detalles sobre esta arma, que fue utilizada durante el ataque a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Según el mandatario, él mismo escogió el nombre, y explicó que, durante el ataque a Caracas, el arma hizo que los equipos no funcionaran cuando los helicópteros estadounidenses descendieron sobre la ciudad. «El Discombobulator. No se me permite hablar sobre ello», declaró. «Nunca lanzaron sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no lograron disparar ni uno. Nosotros llegamos, ellos presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para nosotros», agregó. (Informacióm RT).