Trump anuncia que acuerdo de paz con Irán se firmará este domingo, pero el régimen persa no lo confirma

–El presidente Donald Trump afirmó este sábado que la firma del memorando de entendimiento con Irán está programada para este domingo. «El acuerdo está programado para firmarse mañana, e inmediatamente después de su suscripción, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos», escribió en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos también aseguró que la relación de su gobierno con Teherán «es muy diferente y mucho mejor que la que han tenido las administraciones anteriores». En ese sentido, expresó su deseo de trabajar «con Irán y con todo Oriente Medio durante mucho tiempo en el futuro».

«Esperemos que todo este proceso se desarrolle de forma rápida, fácil y sin contratiempos. Y si no, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperemos no tener que volver a utilizar nunca más!», agregó el mandatario.

TRADUCCIÓN:

El acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán, el JCPOA, fue un camino fácil, hermoso y sencillo hacia un arma nuclear, que Irán habría tenido hace seis años y habría utilizado mucho antes. Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡UN MURO SIN ARMAS NUCLEARES! De hecho, ya no quieren un arma nuclear ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo o cualquier otra forma de adquisición. Está previsto que el acuerdo se firme mañana e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO A TODOS. Nuestra relación con Irán es muy diferente y mejor que la que han tenido administraciones anteriores. A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluidos 1.700 millones de dólares en efectivo verde y frío, ningún dinero cambiará de manos. En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos a buscar el polvo nuclearenterrado profundamente bajo las poderosas montañas de granito hundidas, gracias a nuestros hermosos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y mezclarlo y destruirlo, ya sea en Irán o en los Estados Unidos. Esperamos trabajar con Irán y todo el Medio Oriente a largo plazo. Con suerte, todo este proceso funcionará de manera rápida, sencilla y sin problemas. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva: ¡esperemos no volver a utilizarla nunca más! ¡¡¡Gracias por su atención a este asunto!!! Presidente DONALD J. TRUMPSi no es así, tenemos la alternativa definitiva: ¡esperemos no volver a utilizarla nunca más! ¡¡¡Gracias por su atención a este asunto!!! Presidente DONALD J. TRUMPSi no es así, tenemos la alternativa definitiva: ¡esperemos no volver a utilizarla nunca más! ¡¡¡Gracias por su atención a este asunto!!! Presidente DONALD J. TRUMP

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Irán: «No será mañana»

Desde Irán, sin embargo, no se apresuraron a confirmar la fecha de la eventual suscripción del acuerdo con EE.UU., enfriando las expectativas sobre una firma inminente del documento. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró esta jornada que, si bien la posibilidad de firmar un memorándum de entendimiento con EE.UU. «es alta», «no será mañana».

«Habrá que esperar y ver el momento exacto de la firma. Aunque no será mañana, no se puede descartar que ocurra en los próximos días», explicó, subrayando que, pese a que las conversaciones avanzan, Teherán debe actuar con «extrema cautela» antes de cerrar cualquier documento con Washington.

Anteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había afirmado que la firma de un acuerdo de paz era inminente y que se esperaba para las próximas 24 horas. (Información RT).