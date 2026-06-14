Cortes de luz este lunes 15 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 15 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Fragua. De la calle 9 Sur a calle 13 Sur entre carrera 28 a carrera 32 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Hipotecho Occidental. De la calle 0 Sur a calle 4 Sur entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Barrio Hipotecho Sur. De la carrera 67 a carrera 70 entre calle 0 Sur a calle 4 Sur – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Barrio Provivienda Oriental. Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 19 Sur a calle 26 Sur –

Localidad de Los Mártires

Barrio Ricaurte. De la calle 5 a calle 8 entre carrera 23 a carrera 30 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Barrio El Progreso. De la calle 3 a calle 6 entre carrera 19 a carrera 27 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Barrio El Vergel. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 0 a calle 3 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Barrio Santa Isabel Sur. De la calle 0 a calle 2 entre carrera 24 a carrera 31 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Barrio Santa Isabel. De la carrera 24 a carrera 31 entre calle 0 a calle 4 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Barrio Veraguas. De la carrera 24 a carrera 30 entre calle 2 a calle 6 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Tejar. De la calle 25 Sur a calle 37 Sur entre carrera 51 a carrera 54 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Barrio Tibaná. De la carrera 35 a carrera 40 entre calle 2 a calle 7 – Desde las 8:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.