Trump confirma el acuerdo con Irán y autorizó la apertura «sin restricciones» del estrecho de Ormuz; Irán también confirma firma de memorando

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que el acuerdo con Irán se ha completado y que ahora el estrecho de Ormuz está abierto nuevamente. A su turno, Irán confirmó la firma del memorándum de entendimiento con Trump el próximo viernes.

El texto del memorando de entendimiento entre Irán y EE.UU. «ya está finalizado» y la firma oficial tendrá lugar el viernes en Suiza, notificó el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Cancillería de la República Islámica, Kazem Gharibabadi.

«El acuerdo con la República Islámica de Irán ya es un hecho. ¡Felicidades a todos!», escribió el mandatario en Truth Social, a la vez anunció el levantamiento del bloqueo naval que mantenía su país sobre Irán.

«Autorizo plenamente la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz y, al mismo tiempo, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos», escribió en su red Truth Social.

Trump finalizó haciendo un llamado a la comunidad internacional: «Barcos del mundo, pongan en marcha sus motores. ¡Que fluya el petróleo!».

Sus declaraciones se dan tras semanas de intensas negociaciones y escaladas militares.

???? URGENTE: La televisión estatal iraní anuncia que se ha alcanzado un acuerdo con Estados Unidos. pic.twitter.com/fwfr2NQSJZ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 14, 2026

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tambien afirmó que, tras intensas negociaciones, Irán e EE.UU. han alcanzado un acuerdo de paz, declarando «el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano».

«La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza», detalló en X el jefe del Gobierno del país asiático, que se desempeñó como mediador en las conversaciones.

Este jueves, Trump había asegurado que podría firmar un acuerdo con Irán tan pronto como este fin de semana, y que probablemente sea en el continente europeo. (Información RT).