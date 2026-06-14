Resultados de las loterías y chances de este domingo 14 de junio de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo |4 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Noche 7467 – La 5ta 1

Culona

Día 6124 – Noche

Paisita

Día 3936 – La 5ta 6 – Noche 6391 – Zorro

Chontico

Día 1337 – La 5ta 6 – Noche

Sinuano

Día 8348 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 358 – Noche

Play Four

Día 0776 – Noche

Samán

Día 5046

Caribeña

Día 9094 – La 5ta 8 – Noche

Motilón

Tarde 4274 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 7465 – La 5ta 9 – Tarde 3337 – La 5ta 0