Resultados de las loterías y chances de este domingo 14 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo |4 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 7467 – La 5ta 1
Culona
Día 6124 – Noche
Paisita
Día 3936 – La 5ta 6 – Noche 6391 – Zorro
Chontico
Día 1337 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 8348 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 358 – Noche
Play Four
Día 0776 – Noche
Samán
Día 5046
Caribeña
Día 9094 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 4274 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 7465 – La 5ta 9 – Tarde 3337 – La 5ta 0