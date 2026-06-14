Dos tragedias aéreas más dejan 17 víctimas mortales; una en EE.UU y la otra en la India (VIDEOS)

–(Imagen redes sociales). Por lo menos 12 personas perdieron la vida tras el choque de una avioneta este domingo en la ciudad de Butler, Misuri (EE.UU.), informan medios locales. Según los primeros reportes, el choque tuvo lugar cerca del aeropuerto de la ciudad.

En la aeronave viajaban once paracaidistas. Según un portavoz de la Gestión de Emergencias del Condado de Bates, justo antes de las 11:30 a.m., un avión privado que despegaba del Aeropuerto Conmemorativo de Butler dio la vuelta por una razón desconocida antes de estrellarse en la zona de la Carretera Business 49.

NEW: Eleven skydivers and a pilot are dead after their plane crashes in Butler, Missouri. According to a spokesperson with Bates County Emergency Management, just before 11:30 a.m., a private plane leaving the Butler Memorial Airport turned around for an unknown reason before… pic.twitter.com/qlUxhfkfRN — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 14, 2026

Mientras tanto, en la India un avión de la Fuerza Aérea, se estrelló al aterrizar. Las cámaras de CCTV muestran el momento en que el avión de transporte militar An-32 se estrelló mientras intentaba aterrizar en la Estación de la Fuerza Aérea de Jorhat, en Assam.

Cinco efectivos perdieron la vida en el accidente, un copiloto sobrevivió. En un comunicado, la Fuerza Aérea expresó que «lamenta profundamente la pérdida de cinco efectivos» en el accidente y garantizó su apoyo a las familias afectadas durante este difícil período.

La aeronave se desestabilizó en los últimos segundos de su aproximación, impactó violentamente contra la pista y se incendió. Las autoridades militares confirmaron la constitución inmediata de un Tribunal de Investigación (Court of Inquiry) para determinar las causas exactas del siniestro.

El momento en que el avión AN-32 de la Fuerza Aérea India se estrelló, quedó grabado por las cámaras del lugar.

WATCH: Moment Indian Air Force An-32 plane crashes at Jorhat Air Force Station in Assam; 5 killed pic.twitter.com/IHWGUmLxBD — Rapid Report (@RapidReport2025) June 14, 2026

En la mañana de este domingo, como lo registramos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, dos helicópteros, chocaron en el aire en Recreio dos Bandeirantes, un barrio al oeste de Río de Janeiro, Brasil. Una de las aeronaves, que habría despegado desde Angra dos Reis, en Costa Verde, tenía 4 pasajeros a bordo, mientras que en la otra solo había un piloto. No hubo supervivientes.

Las aeronaves cayeron a tierra y estallaron, ocasionando un incendio en los terrenos de una iglesia y dejando al menos 6 muertos. Se desconocen por ahora las causas de la tragedia

(Con información de RT y redes sociales).