Envían a la cárcel a sujeto señalado de almacenar y difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad

–Un juez de control de garantías aseguró en centro carcelario a un sujeto acusado de difundir fotografías y videos de abusos sexuales a menores de edad. Se trata de Cristian Gerardo García Martínez, a quien la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de pornografía con persona menor de 18 años.

La organismo acusador señaló que obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la posible responsabilidad de García Martínez en la posesión, almacenamiento y difusión de fotografías y videos que registraban abusos sexuales a menores de edad.

Labores investigativas permitieron identificar a Cristian Gerardo García Martínez como el presunto responsable de compartir desde su teléfono celular y a través de una plataforma digital internacional, 66 archivos con contenido explícito que involucrarían a niños, niñas y… pic.twitter.com/rxPfxwRklr — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 13, 2026



Una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) evidenció que este individuo, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025, habría compartido desde su teléfono celular a una plataforma digital internacional 66 archivos con contenido explícito, que involucraban a niños, niñas y adolescentes.

Las labores investigativas permitieron conocer que García Martínez presuntamente acopió el material y lo envió desde Cartagena (Bolívar). En ese sentido, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en la ciudad de Riohacha, Guajira.

Durante el procedimiento fue incautado un dispositivo móvil. El detenido fue judicializado e imputado. No aceptó el cargo y recibió medida en aseguramiento en centro carcelario.