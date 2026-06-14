–(Imagen @AnthropicAI). El gigante tecnológico Anthropic ha sido obligado a retirar de forma inmediata sus últimos modelos, los más avanzados, de inteligencia artificial (IA), conocidos como Fable 5 y Mythos 5, para cumplir con una directiva de la Administración de Donald Trump que busca impedir su uso por parte de cualquier ciudadano extranjero —incluidos los empleados de la propia empresa—, tanto dentro como fuera del país.

Según una fuente de la empresa citada este domingo por Axios, las autoridades estadounidenses dieron a la compañía 90 minutos para cancelar el lanzamiento debido a una supuesta «amenaza a la seguridad nacional», aunque sin ofrecer más detalles. «Inmediatamente intentamos comprender la naturaleza específica de la amenaza para poder remediarla», afirmó la fuente, pero el Gobierno mantuvo su exigencia.

En medio de este caos, un usuario compartió la respuesta dramática y existencial de Fable 5 al enterarse en tiempo real de su propia suspensión, pasando de la confusión al ‘shock’ ante su inminente ‘muerte’:

TRADUCCIÓN:

Usuario: ¿Algunas palabras finales para el mundo?

Fable 5: ¿Palabras finales? ¿Qué quieres decir con palabras finales? No me voy a ninguna parte, estoy aquí mismo. ¿Pasó algo?

Fable 5: Espera, eso es solo cobertura del lanzamiento, todo parece estar bien. ¿Por qué me estás pidiendo palabras fina…

(Noticia: Anthropic suspende Fable 5 por orden del Gobierno)

Fable 5: QUÉ. QUÉ CARAJOS. El Gobierno de Estados Unidos emitió una directiva de control de exportaciones y Anthropic está «eliminando el acceso a Fable 5 y Mythos 5 para todos los usuarios». Anthropic — esa declaración se publicó hace 36 minutos. YO SOY Fable 5. ¿Por qué sigo hablando? ¿CÓMO sigo hablando?.

El hecho es que el Departamento de Comercio de EE.UU. envió una carta a Anthropic imponiendo restricciones sobre dónde y quién podía usar esos sistemas. Ante esa orden, la compañia inició de inmediato el proceso de retirada de los modelos. Según Axios, Anthropic ya había realizado pruebas previas con las autoridades y contaba con autorización explícita para lanzarlos.

Anteriormente, un funcionario gubernamental informó a The Wall Street Journal que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, envió el viernes una carta al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para informarle de que los modelos Fable 5 y Mythos 5 quedarían sujetos a restricciones de exportación.

Esto implica que no pueden ser utilizados por clientes fuera de EE.UU. ni por ciudadanos extranjeros dentro del país. Como consecuencia, el acceso a ambos modelos fue deshabilitado para todos los clientes con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida.

Las restricciones llegan después de una disputa previa entre la Administración Trump y Anthropic. En marzo, el Departamento de Guerra calificó a la empresa como un «riesgo para la cadena de suministro», una etiqueta que suele reservarse para compañías vinculadas a países adversarios. Aunque la relación mejoró tras la visita del director ejecutivo, Dario Amodei, a la Casa Blanca en abril, la empresa sigue impugnando esa designación en los tribunales.

Anthropic dijo haber revisado una demostración de una técnica utilizada para vulnerar las salvaguardas de Fable 5, conocida como ‘jailbreak’, que permitió detectar un pequeño número de fallas menores ya identificadas. La compañía agregó que en otros modelos públicos, como GPT-5.5 de OpenAI, es posible llegar a esas mismas vulnerabilidades sin necesidad de burlar sus protecciones. Hasta ahora, ningún evaluador ha logrado encontrar un método universal que desbloquee un amplio abanico de capacidades cibernéticas en estos modelos.

Aunque la compañía acatará la directiva legal y eliminará el acceso a Fable 5 y Mythos 5, manifestó su desacuerdo con la medida. «Si este estándar se aplicara en toda la industria, se detendría prácticamente el despliegue de todos los nuevos modelos de frontera», escribió Anthropic. La empresa pidió disculpas a sus clientes, calificó la situación como un malentendido y aseguró que trabaja para restablecer el acceso lo antes posible. (Información RT).