Trump recrimina duramente a Israel por ataques al Líbano: «No debe haber más ataques»

–El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo una advertencia pública a Israel en plena recta final de las negociaciones con Irán.

«El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán», escribió en Truth Social, al referirse a la ofensiva israelí sobre la capital libanesa.

El mandatario subrayó que el país hebreo tiene «derecho a defenderse de las amenazas», pero matizó que el ataque al que respondía era «muy pequeño e insignificante, nadie resultó herido, lesionado ni muerto», por lo que «no debería interrumpir este importante proceso» de negociación. Aseguró que Washington está «muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano», y pidió a todas las partes que se contengan.

«No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel», aseveró el jefe de la Casa Blanca.

Trump, advirtió a Israel que detenga nuevas ofensivas contra territorio libanés, en medio de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Medio.

En este contexto, el mandatario estadounidense aseguró que su Gobierno está muy cerca de alcanzar un acuerdo de paz en la región, incluido el Líbano, y que deben terminar «las hostilidades».

Aunque insistió en que «Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas», consideró que, en esta ocasión, el ataque al que respondieron las fuerzas israelíes fue «muy menor e insignificante» y que «no debería obstaculizar» los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con la parte iraní.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que habían bombardeado el barrio de Dahiya, en el sur de Beirut, en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí. De acuerdo con el ente militar, inicialmente reportaron que los ataques alcanzaron una instalación de infraestructura perteneciente al grupo libanés, aunque en un comunicado posterior indicó que se trató de un centro de mando.

Como resultado del ataque, la Dirección General de Defensa Civil del Líbano informó que al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas. Por su parte, altos funcionarios israelíes y estadounidenses, citados por un corresponsal de Axios, aseguraron que las FDI informaron al Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) poco antes del ataque lanzado contra Beirut.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que la firma del memorando de entendimiento con Irán está programada para este domingo. «El acuerdo está programado para firmarse mañana, e inmediatamente después de su suscripción, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos», escribió en Truth Social. (Información RT).