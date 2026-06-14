Interceptan semisumergible con 2.6 toneladas de cocaína en el Pacífico en operación conjunta de Colombia y Costa Rica

–En el marco de la estrategia Esmeralda Plus, en articulación internacional entre la Policía y la Armada de Colombia con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, se decomisaron 2.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína en aguas del Océano Pacífico, en inmediaciones del Cabo Matapalo, (jurisdicción costarricense), reportó este domingo el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez.

La droga era transportada en una lancha de perfil bajo tipo semisumergible proveniente de la costa pacífica colombiana y tenía como destino final Estados Unidos. Durante la operación fueron capturadas tres personas en flagrancia: dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano.

El jefe de la cartera de Defensa resaltó que información de inteligencia indica que este cargamento pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la compra de la droga a grupos armados organizados con injerencia criminal en Nariño y Cauca.

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El presidente Gustavo Petro destacó en su cuenta en X el resultado de esta operación, advirtiendo que «no es con misiles contra el campesinado como se acaba el narcotráfico, es con la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, como podemos separar a Colombia del narcotráfico, es con el diálogo y la paz que podemos y ya lo demostramos, certificadamente, disminuir los cultivos de hoja de coca».

«Incautar la mercancía prohibida y lograr una alianza con el campesinado cultivador de hoja de coca para sustituir voluntariamente su producción por cultivos agroindustriales legales para la exportación», subrayó el primer mandatario.

En medio del trino el presidente Gustavo Petro anunció que firmó el decreto de la primera zona de concentración de combatientes para su desmovilización en el sur del país.

El ministro de Defensa destacó que este resultado representa una afectación superior a 20 millones de dólares a las finanzas del narcotráfico y evitó la comercialización de más de 6 millones de dosis, e hizo un reconocimiento a los policías, marinos, investigadores y a las autoridades de Costa Rica «por este trabajo articulado y contundente contra las redes criminales transnacionales. Cuando las naciones cooperan, el narcotráfico retrocede».