Petro habla del empate técnico en carrera presidencial, según las encuestas, e imparte instrucciones: «Un millón deben inscribirse y saber cómo impugnar mesas de votación»

–«Las encuestas muestran empate técnico y cuando eso pasa hay que salir de todos los rincones del país a votar, y hay que cuidar el voto», precisa este domingo en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro, en trino en el cual imparte instrucciones precisas.

Al respecto, hace las siguientes precisiones:

Un millón de personas deben inscribirse y saber las lecciones para impugnar una mesa:

1. Estar cuando se abre la urna, para que no existan votos preparados en la urna

2. Estar todo el tiempo de votación contando el total de votantes que llegó para compararlo con lo que dicen los jurados.

3. Al momento de contar los votos, si encuentra diferencias impugnar la mesa dejando constancia y firma, y si no esperar hasta el formulario E14, para que concuerden todas las cifras.

Recuerde, en la pasada vuelta uno de los candidatos favoritos prácticamente no tuvo testigos de mesa y por eso no hubo impugnaciones.

Estas afirmaciones las hizo el jefe al replica este trino:

Falta poco. Apenas una semana para saber quién será el próximo presidente de Colombia.

Y todo está muy muy muy parejo.

Nuestra última encuesta @CELAGeopolitica (presencial, en todo el país, con una muestra grande) nos da los siguientes resultados:

1. Iván Cepeda aventaja en… pic.twitter.com/pP9YqnxHKR — Alfredo Serrano Manc (@alfreserramanci) June 14, 2026

De otro lado, en trino aparte, el jefe del Estado hizo un llamado al Procurador: