Colombia: Todo está listo para inicio este lunes de segunda vuelta presidencial en el exterior en 67 países y 116 consulados: Registraduría

–Un total de 1.414.661 colombianos residentes fuera del país están habilitados para sufragar en la la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, para la cual se abren este lunes 15 de junio las urnas en 67 países y 116 consulados.

El registrador nacional Hernán Penagos destacó que la jornada contará con acompañamiento institucional y auditoría internacional para hacer seguimiento a etapas clave del proceso, como el conteo de votos y el diligenciamiento de las actas electorales y su digitalización, fortaleciendo las garantías para todos los actores políticos y ciudadanos.

Todo está listo para el inicio de la segunda vuelta presidencial en el exterior en 67 países y 116 consulados. La jornada contará con acompañamiento institucional y auditoría internacional para hacer seguimiento a etapas clave del proceso, como el conteo de votos y el… pic.twitter.com/irw75PUOCL — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 14, 2026

En cuanto a la segunda vuelta presidencial en el país, este martes 16 de junio se instalaráel Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) integrado por la Registraduría Nacional, las Fuerzas Militares y de Policía (Policia, Ejército, Ministerio de Defensa y los entes de control la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General.

El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que con esta instalación anticipada se busca garantizar la llegada del material electoral a todo el territorio nacional y el voto libre para todos los colombianos.

“El ministro de Defensa habla de 29 municipios con incidencia de grupos armados ilegales, por lo que instalaremos el PMU el próximo martes para garantizar el traslado del material electoral con presencia de la Fuerza Pública y su apoyo perimetral en estos puestos de votación. Así, habrán garantías de seguridad para ciudadanos, testigos electorales y jurados de votación», puntualizó Penagos.

Para la segunda vuelta presidencial en el exterior se instalarán 253 puestos de votación en 67 países, en los que se habilitarán 1.489 mesas entre este 15 y el 20 de junio y 2.181 mesas el 21 de junio. La jornada electoral se desarrollará durante toda la semana y culminará el domingo 21 de junio, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior se divulgarán el 21 de junio, a partir de las 4:00 p. m., hora legal de Colombia.

Para esta elección, 1.414.661 colombianos residentes en el exterior están habilitados para ejercer su derecho al voto: 777.343 mujeres y 637.318 hombres. Los ciudadanos podrán sufragar en 1.489 mesas de votación habilitadas del 15 al 20 de junio y en 2.181 mesas el día 21 de junio, distribuidas en 253 puestos ubicados en 67 países.

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar, tanto en Colombia como en el exterior, ya sea la versión amarilla con hologramas o la digital, de manera física o a través del dispositivo móvil. No se aceptan documentos como pasaporte, contraseña, libreta militar u otros distintos a la cédula.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.

Para tener en cuenta:

Para la segunda vuelta, todo sigue igual: los mismos puestos de votación, las mismas mesas, los mismos jurados y las mismas reglas que garantizan cada voto.

Para la segunda vuelta, todo sigue igual: los mismos puestos de votación, las mismas mesas, los mismos jurados y las mismas reglas que garantizan cada voto. Dale un voto de confianza a la democracia y a la entidad que trabaja para hacerla posible ??. pic.twitter.com/wD4jKtw05h — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 13, 2026