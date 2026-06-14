Defensoría advierte deterioro preocupante del debate electoral: persisten discursos que profundizan la polarización y cuestionan la legitimidad institucional

–Los hallazgos del tercer informe de seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia reflejan un deterioro preocupante del debate político en esta fase definitiva de la elección presidencial, advierte la Defensoría. A una semana de la segunda vuelta, persisten discursos que profundizan la polarización, cuestionan la legitimidad institucional y afectan el derecho de la ciudadanía a participar en un debate democrático informado.

El informe de la Defensoría del Pueblo analiza discursos, declaraciones, publicaciones en redes sociales y noticias relacionadas con las dos candidaturas presidenciales, y de las cuales una suscribió el Compromiso y la otra aún no lo ha hecho.

Durante el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 7 de junio se identificaron 1.369 registros, de los cuales se consolidaron 45 hechos relevantes para la evaluación. El nivel general de cumplimiento o alineación fue de 23,3 %, correspondiente a un nivel crítico. Al desagregar los resultados, quien suscribió obtuvo un 50% de cumplimiento, calculado sobre 16 hechos, por su parte, el candidato que no suscribió obtuvo un 8,6% de alineación, calculado sobre 29 hechos.

Entre los principales hallazgos, se evidencia un ambiente electoral marcado por altos niveles de confrontación discursiva, estigmatización, difusión de información falsa o engañosa y cuestionamientos a las instituciones democráticas.

Los puntos con menor nivel de avance son:

El punto 5, relacionado con el lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, con 16,7%; con un 40% de cumplimiento del candidato que suscribió el compromiso sobre cinco hechos, frente al 0% de alineación del candidato que no suscribió, sobre 7 hechos. Lo anterior, en un contexto marcado por descalificaciones, señalamientos y narrativas que profundizan la polarización y convierten al contradictor político en un enemigo.

Por otro lado, el punto 6, sobre la garantía de difusión de información veraz, con un nivel del 0% (sobre 13 hechos), haciendo evidente la persistencia de contenidos falsos, engañosos o sin verificación suficiente por parte de ambas candidaturas. Para este punto, la candidatura que suscribió presentó incumplimiento en un hecho registrado, mientras que la candidatura que no suscribió tuvo 12 hechos de no alineación con el punto 6.

Asimismo, el tercer informe señala que el único punto que registró un nivel alto de cumplimiento o alineación fue el relacionado con el diálogo como compromiso democrático, principalmente por la existencia de invitaciones públicas a debatir, que marcó un 78,6%. Para este punto, el candidato que suscribió obtuvo un 80% de cumplimiento sobre 5 hechos identificados; por su parte, el candidato que no suscribió obtuvo un 75% de alineación sobre dos hechos identificados. Sin embargo, estos llamados no se han traducido en espacios efectivos de deliberación respetuosa y, en algunos casos, estuvieron acompañados de expresiones desafiantes o estigmatizantes.

Principales recomendaciones:

A partir de los hallazgos del informe de seguimiento, la Defensoría del Pueblo reitera que Colombia necesita menos confrontación y más responsabilidad democrática en los días decisivos de la campaña presidencial. Por ello, llama a las candidaturas a abandonar la estigmatización, rechazar la desinformación, proteger la vida y reconocer la legitimidad de sus contradictores políticos.

La entidad insiste en que las diferencias deben tramitarse mediante el diálogo y las instituciones, y recuerda que el respeto por los resultados electorales y por las reglas democráticas es una condición indispensable para preservar la confianza ciudadana y garantizar una transición pacífica.

Impulsado por la Defensoría del Pueblo, el Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia reúne el acompañamiento de actores nacionales e internacionales comprometidos con la democracia y los derechos humanos, entre ellos Conferencia Episcopal de Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como con el apoyo metodológico de la Misión de Observación Electoral (MOE). Esta articulación busca promover condiciones para que la contienda electoral se desarrolle con respeto, garantías y apego a los principios democráticos.

El Compromiso electoral propone nueve principios fundamentales:

1. Defender la primacía de la vida

2. Adoptar una política de no violencia

3. Respetar las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico

4. Defender la democracia

5. Promover el lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización

6. Garantizar la difusión de información veraz

7. Acoger el diálogo como compromiso democrático

8. Reconocer a la juventud

9. Apoyar y respetar las manifestaciones y protestas pacíficas.

A través de tres informes de seguimiento presentados durante la campaña electoral, la Defensoría del Pueblo ha venido alertando sobre dinámicas que deterioran la calidad del debate democrático, alimentan la polarización y afectan el ejercicio libre y pacífico de los derechos políticos. Este monitoreo hace parte de su labor constitucional de protección y defensa de los derechos humanos y de fortalecimiento de la democracia.