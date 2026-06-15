Barcos petroleros ya transitan por el estrecho de Ormuz tras pacto con Irán: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes a través de su red social Truth Social que los primeros buques comerciales, en su mayoría cargados de petróleo, han comenzado a navegar por el estrecho de Ormuz. Esta reactivación del tránsito marítimo se da tras oficializarse un pacto preliminar entre Washington y el gobierno de Irán, el cual tiene como propósito principal poner fin a las tensiones militares que mantenían bloqueada esta zona geopolítica, vital para la estabilidad energética del planeta.

Según el mandatario norteamericano, las embarcaciones están utilizando la conocida como «ruta del sur», un canal de navegación que garantizó es «totalmente seguro y se encuentra en perfectas condiciones» tras los recientes altercados. La reapertura y eliminación de los peajes en el estrecho vino acompañada de una orden ejecutiva para levantar de manera inmediata el bloqueo naval que la Armada estadounidense había impuesto contra puertos iraníes, permitiendo el reinicio del flujo de exportaciones.

Esta crisis, que mantuvo a Oriente Medio al borde de un conflicto regional mayor durante más de tres meses, generó una profunda inestabilidad en la economía mundial, considerando que por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20 % de la oferta global de crudo. Ante la inminente alza sostenida en el precio de los combustibles, ambas administraciones se vieron forzadas a pactar un alto el fuego y abrir una mesa de diálogo que permitiera restablecer el orden comercial.

Para formalizar este cese de hostilidades, el gobierno de Pakistán —que ha jugado un rol de mediador central— confirmó que presidirá la ceremonia oficial de la firma del acuerdo definitivo de paz. El encuentro diplomático está convocado para finales de esta misma semana en Ginebra, Suiza, donde altos mandos de ambas naciones definirán los lineamientos técnicos para sostener la seguridad fronteriza a largo plazo.

A nivel internacional, el avance de las negociaciones ha provocado diversas reacciones diplomáticas. Países como Palestina celebraron el acercamiento pidiendo el mismo esfuerzo para la Franja de Gaza, mientras que naciones europeas evalúan levantar futuras sanciones económicas. Por su parte, y en apego al derecho internacional ante los incidentes violentos registrados en el Golfo Pérsico durante el bloqueo, organismos defensores de derechos humanos han insistido en que se deben investigar los presuntos ataques a la población civil e instalaciones, recordando que todo supuesto responsable mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal judicial competente emita una sentencia firme.